Zollhunde messen sich in Salem

26 Zollhundeteams treten vom 10. bis 12. Oktober im Schlossseestadion in Salem gegeneinander an. Bei der „„Leistungsprüfung für Zollhundeteams im Überprüfungsbezirk West“, wie der Wettbewerb offiziell heißt, messen die Zollhunde sowie die Hundeführer und Kontrollbeamten ihr Können bei der Gehorsams-prüfung und der Schutzdienstprüfung. Neben einem Laser-Biathlon-Schießstand ist mit weiteren zahlreichen Aktionen während der drei Tage für Unterhaltung gesorgt.

„Im Hauptsinn ist es eine Leistungsüberprüfung, die wir aber für alle öffnen wollen“, sagt Hagen Kohlmann, Pressesprecher des Hauptzollamts Ulm. Wichtig sei bei für die dreitägige Veranstaltung, dass das Wetter stimme. „Wir hoffen auf einen goldenen Oktober“, scherzt Kohlmann. Einer der Höhepunkte des Rahmenprogramms sei der Schießstand des Ski-Teams des Zolls, bei dem sich jeder mit der Laser-Pistole versuchen kann. Für Donnerstagnachmittag ist am Schießstand zwischen 13 und 14 Uhr ein kleiner Wettbewerb geplant. Neben einem Team aus Bürgermeister Manfred Härle und einigen seiner Amtskollegen können sich für diesen Wettkampf auch noch weitere Teams anmelden. „Neben dem Schießen müssen die Teilnehmer, ähnlich wie beim Biathlon, eine Runde Laufen oder Radfahren, um den Puls in die Höhe zu treiben. Dann wird das Schießen erst richtig interessant“, sagt Dieter Lohr, Zollhundetrainer beim Hauptzollamt in Ulm.

Darüber hinaus haben die Besucher an verschiedenen Informationsständen die Möglichkeit, einen Einblick in die alltägliche Arbeit der Zollbeamten zu erhalten. „Neben Fahrzeugen gibt es ein Scan-Mobil, bei dem jeder einmal seine Tasche durchleuchten kann“, sagt Kohlmann. „Wir wollen den Wettbewerb auch nutzen, um den Zoll vorzustellen. Es geht auch ein wenig um Nachwuchswerbung“, so Kohlmann weiter.

Es geht um Nuancen

Doch auch die Wettkämpfe selbst seien sehenswert, betont Henrik Schmieding vom Zollamt Ulm. „Wir versuchen dem Wettbewerb dem Charakter einer Sportveranstaltung zu verleihen. Vor den Übungen erklären die Moderatoren, was bei der nächsten Einheit gefragt ist“, sagt Schmieding. In einem Programmheft seien die einzelnen Übungen auch noch einmal erklärt. „Ab Donnerstagmorgen wird es richtig spannend. Dann starten diejenigen, die es in den ersten Wettkämpfen auf die Plätze eins bis 16 geschafft haben“, sagt Lohr. Es sei ein Wettbewerb, bei dem alle Teams auf ähnlichem Niveau seien und lediglich Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden würden, so Lohr weiter.

Die Wettkämpfe starten am Dienstag, 10. Oktober, ab 10.45 Uhr. Am Mittwoch, 11. Oktober, geht um 8.15 Uhr und am Donnerstag, 12. Oktober, ab 8.30 Uhr auf dem Gelände des Schlossseestadions los. Die offizielle Eröffnung des Wettbewerbs ist am Mittwoch um 13 Uhr. Die Schlusszeremonie und Siegerehrung ist am Donnerstag ab 14 Uhr.