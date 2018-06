Winzer am See bangen um ihren Eiswein

Nicht nur bei den Wintersportlern gibt es in diesem Jahr lange Gesichter, auch die Winzer warten vergeblich auf einen Temperatursturz. Die Zeit drängt: Sollte das Thermometer in der kommenden Woche nicht deutlich fallen, wird es keinen Eiswein vom badischen Bodenseeufer geben.

„Wir haben vor allem vom Spätburgunder noch einiges draußen hängen“, verrät Karl Megerle, Vorstandvorsitzender des Winzervereins Hagnau auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Mit „einiges“ meint der erfahrene Winzer die Bestände an Trauben, die für die Produktion des Eisweins in diesem Jahr vorgesehen waren. Diese ist immer mit einem relativ hohem Risiko behaftet: Zum einen müssen die Trauben bereits im Herbst eine gewisse Güte aufweisen, damit sie relativ unbeschadet noch einige Wochen am Rebstock überstehen können, zum anderen muss eben auch „Väterchen Frost“ ein Einsehen haben und den Beeren einen kräftigen Kälteschock verpassen. „Vor der Lese muss es mindestens minus sieben bis minus acht Grad haben und der Frost sollte einige Tage anhalten“, erläutert Megerle. Statt eisiger Temperaturen gab es in den vergangenen Wochen jedoch hauptsächlich Regen und Wind – eine schlechte Kombination für den potentiellen Eisweinbestand. „Viele Beeren sind auf den Boden geschleudert worden und die Nässe hat die Qualität nicht verbessert“, schildert der Winzervereins-Vorsitzender. Eine Woche gibt er seinen Trauben noch – wenn sie bis dahin keinen Frost abbekommen haben, wird es tatsächlich nichts mit dem neuen Eiswein-Jahrgang.

Schon vergangenes Jahr ausgefallen

Das wird die Fangemeinde – und die ist nicht klein, wie Karl Megerle weiß – sehr bedauern, gilt doch der Eiswein als besonders leckeres Tröpfchen, als kostbare Rarität. „Er ist dank der intentensiven Konzentration der Inhaltsstoffe bei vielen Weinkennern beliebt“, sagt der Weinspezialitst. Den Hagnauer Winzern entgeht bei Ausfall der Ernte übrigens auch noch ein lieb gewonnenes Ritual. Bei klirrender Kälte ziehen sie noch in der Dunkelheit gemeinsam zur Eiswein-Ernte los und sorgen dafür, dass die Trauben noch im gefrorenen Zustand in die Presse kommen. Danach warten alle gespannt auf den zu erwartenden Öxle-Grad des neuen Jahrgangs, der mit Kaffee und einer Vesper gefeiert wird. „Der Eiswein ist halt etwas ganz Besonderes“, meint Karl Megerle.

Schon vergangenes Jahr war der Eiswein-Jahrgang der See-Winzer komplett ausgefallen. Damals wollten die Winzer keine Flächen für die Rarität opfern, nachdem die Mengen durch die Hagelschäden des Vorjahres ohnehin knapp waren. Die Meersburger Winzer haben aus diesem Grund auch im Herbst 2010 noch einmal entschieden, grundsätzlich keinen Eiswein anzubauen. „Wir hatten eine relativ frühe Ernte, rund 14 Tage eher als sonst“, berichtet Georg Dreher, Vorstandsvorsitzender des Winzervereins Meersburg.

Da das Traubenmaterial früher reif gewesen sei, habe man sich dagegen entschieden, die Beeren für einen Eiswein hängen zu lassen, zumal die Menge nach den vom Hagel betroffenen Vorjahren dringend gebraucht worden sei.Jetzt im Nachhinein könne man angesichts der milden Temperaturen sagen, dass die Entscheidung genau die richtige gewesen sei. „Der Eiswein ist für uns wirtschaftlich nicht so interessant, da er maximal zehn Prozent der normalen Ernte ausmacht“, sagt Georg Dreher. Die letzte Eisweinlese sei sogar schon acht Jahre her, verrät der Winzer.

Nach den extrem hohen Mostgewichten im Supersommer 2003 hatte der Eiswein damals eine tolle Qualität. Leider ist von diesem leckeren Tröpfchen nichts mehr da. „Der Jahrgang ist ausverkauft“, berichtet Dreher.

Der Eiswein sei die einzige Sparte des Weinanbaus, bei der die Winzer vom See einen deutlichen Nachteil hätten, meint er. „Sonst ist der See immer ein Vorteil für unseren Wein, da aber die Kälteeinbrüche hier seltener sind als in anderen Anbaugebieten, ist der See-Eiswein eine Rarität.“

Ob es beim badisch-markgräflichen Weingut Eiswein gibt, wird sich in den kommenden zwei Wochen entscheiden: „Bis spätestens 20. Januar lassen wir noch etwas dafür hängen“, sagt Betriebsleiter Volker Faust. Die Aussichten sind allerdings nicht so berauschend. „Es sollte richtig kalt werden, sonst geht nichts“, so Faust. „Die Temperatur muss die Natur dazu hergeben.“ Ein Viertel Hektar hat das in Salem ansässige Weingut mit Anbauflächen am See reserviert. Umso früher es kälter wird, desto besser für den Wein. Wobei Wind und Wetter den Reben nicht viel anhaben konnten: „Die sind in Folie eingepackt“, sagt Faust. In den vergangenen Jahren hat es mit Eiswein öfter geklappt. Falls es dieses Jahr nicht klappen sollte, tröstet man sich in Salem: „Ansonsten hatten wir einen wirklich tollen Jahrgang.“