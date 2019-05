„Willi“ bekommt einen neuen Anstrich

Der Salemer Fotograf Patrick Scholz fährt gemeinsam mit seiner Freundin Lisa Nuber und Hund Oskar im VW-Bus durch Europa. Von unterwegs unterstützen sie auf verschiedene Weise soziale Projekte. In unregelmäßigen Abständen berichten sie in der „Schwäbischen Zeitung“ von ihren Erlebnissen. Von Marokkos größter Sandwüste geht es zurück an die Küste. In Agadir lassen die beiden ihren alten Post- Bulli „Willi“ auf Vordermann bringen bevor sie weiter Richtung Spanien und Portugal reisen.

Während unserer Reise durch Marokko haben wir wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt. Neben den vielen Einheimischen kommen wir natürlich auch immer wieder in Kontakt mit anderen Reisenden. Neben den vielen Wohnmobil- Reisenden treffen wir auch viele Traveller in alten Bussen, so wie wir selber einen fahren. Schnell fällt uns jedoch auf, dass die alten Gefährte der anderen meist in viel besserem Zustand zu sein scheinen als unser „Willi“. Währen sich an unseren Radkästen immer mehr Rost breitmacht, sehen die Fahrzeuge der anderen meist aus, als wären sie frisch aus dem Ei gepellt – kein Rost, keine Beulen, keine Kratzer – wie frisch aus der Fabrik. Das macht uns stutzig.

Immer wieder sprechen wir mit den Besitzern und alle erzählen uns dasselbe – sie haben ihre Busse hier in Marokko rostbehandeln und lackieren lassen. Arbeiten, die bei uns auch schon lange anstehen, in Deutschland jedoch kaum bezahlbar sind. Hier erzählt man uns jedoch, dass wir unseren Bus in Marokko sicher für unter 1000 Euro komplett entrosten und neu lackieren lassen können. Wir sollen jedoch vorsichtig sein bei der Wahl der Werkstatt, da es wohl große Unterschiede in der Qualität der Arbeit gäbe.

Als wir einen anderen T3-Fahrer treffen, dessen Bus wie neu aussieht, sprechen wir ihn an. Er erzählt uns wo er die Arbeiten machen lassen hat und zeigt uns Bilder wie sein Bus davor aussah – und das überzeugt uns. Der Bus hat in der Werkstatt eine Wandlung von schrottreif zu fabrikneu durchgemacht, es ist unglaublich.

Die Werkstatt ist in Agadir. Dort angekommen, fahren wir bei Ibrahim, dem Werkstattinhaber vorbei und lassen unseren Bus begutachten. Nachdem wir ihm alle Schwachstellen unseres Autos gezeigt haben, werden wir uns schnell einig. Die Arbeiten dauern zweieinhalb Wochen, in denen wir täglich in der Werkstatt vorbeischauen, um jeden Schritt mitverfolgen zu können. Wir wohnen solange in einer kleinen Ferienwohnung in der Stadt.

Rost wird abgeschliffen, herausgeflext, neue Bleche werden eingeschweißt, kleine Kratzer werden zugespachtelt und alles wird penibel glatt geschliffen. Nach zwei Wochen Vorbereitung beginnt dann die Lackierarbeit und wenige Tage später holen wir den Bus wieder ab. 800 Euro haben die Arbeiten gekostet und „Willi“ erstrahlt in neuem Glanz. Wir können es kaum erwarten und räumen schnell all unser Hab und Gut aus unserer Wohnung wieder in den Bus. Anschließend fahren wir entlang der Küste wieder Richtung Norden und genießen die letzten Tage in Marokko bevor unser Visum abläuft und wir wieder auf die Fähre zurück nach Spanien fahren.

Leider fallen uns bereits in den ersten Tagen, in denen wir wieder im Bus leben, einige Stellen auf, wo nicht sauber gearbeitet wurde. An einer Stelle kommen kleine Bläschen im Lack zum Vorschein. Wir ärgern uns kurz, besinnen uns aber schnell darauf, dass das Ergebnis wohl doch besser ist als davor, und ähnliche Arbeiten in Deutschland schlichtweg nicht bezahlbar gewesen wären.

Auch von anderen Reisenden, die ihr Auto dort lackieren lassen haben, hören wir ähnliche Erfahrungen. Kurz zusammengefasst also: Sein Auto in Marokko lackieren zu lassen ist wahnsinnig günstig, aber es bedeutet wohl auch, den einen oder anderen Kompromiss in der Qualität hinnehmen zu müssen.

Auf europäischem Boden angekommen müssen wir uns erst einmal wieder einleben. In den letzten Monaten haben wir fast ausschließlich auf den vielen Märkten und Gemüseständen eingekauft und finden uns in den großen Supermärkten kaum noch zurecht. Ein bisschen vermissen wir Marokko jetzt schon – es hat uns wirklich wahnsinnig gut gefallen. Dennoch freuen wir uns auch total auf die nächsten Länder, die wir in den nächsten Wochen und Monaten bereisen werden. Zunächst fahren wir entlang der spanischen Küste nach Portugal. An der Algarve fühlen wir uns direkt wohl und beschließen, hier erst mal ganz gemütlich wieder in Europa anzukommen, bevor wir weiter Richtung Norden reisen.