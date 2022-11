Weiteres Konzert für die Open Airs: Eros Ramazzotti kommt nach Salem

Das nächste Konzert für die Schloss-Salem-Op-Airs 2023 steht fest: Der italienische Sänger Eros Ramazzotti wird am 26. Juli auftreten, wie die Veranstalter von Allgäu Concerts mitteilen.

Er kommt im Rahmen seiner Welttournee nach Deutschland. „Mit diesen Konzerten möchte ich die neuen Songs feiern“, wird Eros Ramazzotti in der Pressemitteilung zitiert. Er könne es kaum erwarten, seine Fans auf der ganzen Welt wiederzusehen, weil er davon überzeugt sei, dass dies der beste Weg ist, die „aktuelle, sehr komplexe Situation zu bewältigen“, so der Sänger weiter.

Sein neues Album „Battito Infinito“ ist am 16. September erschienen. Das Konzert in Salem am 26. Juli 2023 beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 75,50 Euro. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 30. November, auf www.allgaeu-concerts.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.