Weingut Markgraf von Baden unterstützt Rotes Kreuz mit 17 000 Euro

Bei eisigen Temperaturen und Schneeregen wirkt die warme Atmosphäre der Vinothek im Schloss Salem gleich doppelt einladend. Das große Panoramabild an der Wand mit den abgebildeten Weinreben und die aus heutiger Sicht überdimensionale historische Weinpresse aus Holz im Zentrum der Räumlichkeit lenken die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich. Doch bei der feierlichen Spendenübergabe des Weinguts Markgraf von Baden an das Deutsche Rote Kreuz des Kreisverbands Bodenseekreis steht ausnahmsweise nicht der Wein im Zentrum, sondern eine gute Idee, die großzügig honoriert werden soll.

Für den guten Zweck: Senkung der Mehrwertsteuer nicht mitgemacht

Das Weingut hatte sich nämlich im Oktober 2020 dazu entschieden, die kurzfristige Senkung der Mehrwertsteuer nicht anzupassen und dadurch die Steuersenkung nicht direkt an die Kunden weiterzugeben, sondern den Mehrerlös dem Deutschen Roten Kreuz zu spenden. Dass die Kundschaft des Weinguts dieser Idee tatkräftige Unterstützung leistete, zeigt die beachtliche Summe von 17 000 Euro, die Bernhard Prinz von Baden in Form eines großen Spendenschecks symbolisch an den DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Kuon überreicht.

„Wir wollten die Mehrwertsteuer-Senkung nutzenbringend in die akuten Probleme der Region einbringen und mit diesem Beitrag proaktiv den Wiederstart nach Corona unterstützen“, sagt Bernhard Prinz von Baden. Die so gesammelte Summe kommt dem neuen Programm „60+“ des DRK zugute, welches sich durch verschiedene Fitness-Kurse wie beispielsweise Yoga, Qi Gong oder Walking der ins Rentenalter kommenden Gruppe der Babyboomer-Generation widmet.

„Seniorinnen und Senioren sind von Pandemie am meisten betroffen“

„Seniorinnen und Senioren sind von der Pandemie mit am meisten betroffen. Durch das neue Bewegungsprogramm soll nicht nur die Fitness, sondern auch das soziale Miteinander der Rentner gefördert werden“, erläutert Kuon und bedankt sich im Namen des DRK bei Bernhard Prinz von Baden für dessen Engagement. Dass das Haus Baden schon seit Generationen eng mit dem Deutschen Roten Kreuz verbunden ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher: Großherzogin Luise von Baden begründete 1866 die älteste Rotkreuz-Organisation Deutschlands.

Auch andere Familienmitglieder wie der Vater und der Onkel von Bernhard Prinz von Baden engagierten sich aktiv im DRK, sodass es für den jetzigen Inhaber des Weinguts eine naheliegende Entscheidung war, in die Fußstapfen seiner Familie zu treten und die Aktivitäten des DRK auch weiterhin finanziell zu unterstützen. Einig sind sich der Prinz und sein Team darüber, dass an dem überreichten Scheck auch maßgeblich die Kunden des Weinguts beteiligt sind, da sie für den guten Zweck die nicht erfolgte Mehrwertsteuersenkung wortwörtlich in Kauf nahmen.