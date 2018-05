„Von Tisch und Tafel“ hat begonnen

Landesfinanzministerin Edith Sitzmann (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Sonntag in Schloss Salem das Themenjahr „Von Tisch und Tafel“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg eröffnet. Insgesamt beteiligen sich landesweit 15 Schlösser, Klöster und Burgen mit zahlreichen Veranstaltungen und Projekten zur Kulturgeschichte der Ernährung. Auch im Schloss Salem gibt es dazu besondere Veranstaltungen, wie spezielle Führungen zum Wein- und Obstanbau, am Pfingstmontag gibt es im Rahmen des Bodenseefestivals ein „Picknick-Konzert“ für die ganze Familie.

Salem böte sich für die Eröffnung an, da das Kloster unglaublich viele Aspekte rund um die Ernährung biete, stellte Sitzmann fest. Die Zisterziensermönche seien verpflichtet gewesen, von der Arbeit ihrer Hände zu leben, landwirtschaftliche Selbstversorgung sei bereits vor 1000 Jahren ein großer Anspruch gewesen. In den Klöstern wurde die Obstbaum- und Weinkultur maßgeblich weiterentwickelt. Noch heute sei die Region um Salem mit ihren Seen, Äckern, Weinbergen und Obstplantagen vom einstigen Wirtschaften der Mönche geprägt.

Sanirung für fünf Millionen Euro

Es sei wichtig die Monumente zu erhalten, zu bewahren und für Besucher zugänglich zu machen. Der Erhalt der Monumente sei dem Land lieb und teuer, stellte die Finanzministerin fest. Allein im Schloss Salem seien in den vergangenen neun Jahren 23 Millionen Euro investiert worden, damit seien die notwendigen Arbeiten noch nicht beendet. Im Frühjahr sei mit Bauarbeiten begonnen worden, es werde dabei auch die Steinfassade des Münsters saniert, mit Kosten von fünf Millionen Euro wird gerechnet. Zum Abschluss hatte die Ministerin noch einen Ausflugstipp parat: „Bleiben Sie im Ländle, besuchen sie die Schlösser, Klöster, Burgen und Ruinen.“

Essen und Trinken sei ein wichtiger Faktor am Bodensee, erklärte Landrat Lothar Wölfle. Hopfen-, Obst- und Weinanbau sei neben dem See ebenso ein wichtiger Faktor für den Tourismus. Mit diesem guten Freizeitangebot, werde die Region auch interessant für Fachkräfte der heimischen Industrie. Am 3. Oktober werde der Kreis wieder das Familienfest im Schloss Salem ausrichten, in diesem Jahr präsentiert sich die „Blaulicht-Fraktion“, die Rettungsdienste werden sich und ihre Aufgaben vorstellen. Für einen der Hausherren, Bernhard Prinz von Baden, soll das Themenjahr „Von Tisch und Tafel“ auch zum besseren Verständnis der Kulturdenkmäler beitragen. Es sei eine vornehme Aufgabe für das Land die Kulturdenkmäler zu erhalten. Naturschutz und Denkmalpflege gehen Hand in Hand, alte Kulturdenkmäler seien inzwischen zum Rückzugsort für viele Tier- und Pflanzenarten geworden. „Es muss ein ganzheitlicher Natur- und Kulturschutz angestrebt werden, denn es geht um unsere Heimat“, forderte der Prinz.

Mit dem Lied „Essen und Trinken hält Leib und Seel’ zusammen“ eröffneten die Meistersänger aus Stuttgart die Feierstunde. Mit einem „Wünsche wohl zu speisen“, verabschiedeten die neun Herren die Gäste.