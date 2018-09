Die Seefelder Aach soll natürlicher werden. Wie viele Flüsse in Baden-Württemberg soll sie vom monotonen Kanal zum lebendigen Fluss umgestaltet werden. Das geschieht Stück für Stück im Rahmen der Gewässerunterhaltung. Wie das geht, ist entlang verschiedener Abschnitte bei Ahausen und Grasbeuren zu sehen. Andre Baumann, Staatssekretär am Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, hat sich die Entwicklung des Flusses angeschaut.

Wie Ewald Faßnacht vom Landesbetrieb Gewässer berichtete, ist die Seefelder Aach teils schon vor dem Zweiten Weltkrieg ausgebaut worden. „Aber vor allem in den 60er- und 70er-Jahren ist sie kanalartig umgeformt worden“, sagte er. Das Ergebnis: ein nahezu gerader Fluss, der durch befestigte Ufer überall gleich breit und gleich tief war. Das s Wasser floss über Querbauwerke wie Wehre und Abstürze in der gleichen Geschwindigkeit, für Fische und Kleintiere sind das unüberwindbare Barrieren. Am Ufer wuchs kaum ein schattenspendender Baum.

Weil das Bett des Flusses überall gleich beschaffen war, führte er viel Sand mit. Um ihn abzufangen, wurde in Frickingen ein Sandabsatzbecken gebaut, von dem man dachte, dass es nur alles zehn Jahre geleert werden müsste. „Aber nach dem ersten Hochwasser war es schon voll“, sagte Faßnacht. Also sei nebenan noch ein Spülbecken gebaut worden. Sechs Mal sei das Abfangbecken geleert worden. Für 250 000 Deutsche Mark seien 20 000 Kubikmeter Sand ausgeräumt worden. Schließlich habe man das Material kaum mehr unterbringen können. Seit Jahren werden die Begradigungen vielerorts wieder rückgängig gemacht: Der Fluss soll sich regenerieren.

Vieles wird rückgängig gemacht

Ziel des baden-württembergischen Wassergesetzes sei es, gute ökologische Zustände zu schaffen – oder zumindest das Potenzial dafür herzustellen, sagte Umweltstaatssekretär Andre Baumann. „Das ist auch gut für die Menschen, denn Gewässer sind wichtige Naherholungsgebiete“, sagte er. Um die Gewässer wieder naturnah zu gestalten, müsse vieles, was der Mensch verändert habe, rückgängig gemacht werden. „Zum Teil ist es schwer, den Bürgern zu vermitteln, warum das sinnvoll ist“, sagte er. Eine große Aufgabe sei es, Gewässerökologie, die Nutzung benachbarter Grundstücke und den Hochwasserschutz in Einklang zu bringen.

Entlang der Seefelder Aach sind die Schritte, die zur Renaturierung unternommen wurden, in verschiedenen Stadien zu sehen. Am Ortsausgang Richtung Bermatingen wurde vor einem Wehr eine sogenannte Raue Rampe angelegt. Dort liegen jetzt große Steine im Flussbett. Sie helfen den Fischen, flussauf- oder flussabwärts wandern. Dabei kommt es auf das richtige Maß bei der Bestückung des Flussbetts mit Steinen an. „Zu rau darf eine Rampe nicht sein, weil sonst zu viel Treibholz hängen bleibt“, sagte Faßnacht. Liegen die Steine aber einmal richtig, seien wenig Unterhaltungsarbeiten notwendig: „Hochwasser spült das Treibholz dann weg.“

Etwas weiter flussabwärts in Ahausen ist die Seefelder Aach 2010 und 2012 naturnah umgestaltet worden. „Überall im Fluss hatten wir die gleichen Bedingungen. Wir haben versucht, Varianz reinzubringen und einen Lebensraum zu schaffen“, erläuterte Dietmar Klopfer vom Landesbetrieb Gewässer. Neben Wurzelstöcken und Steinbrocken seien Raubäume ins Wasser eingesetzt worden. Das sind komplette Bäume mit Zweigen und Laub. Sie liegen auf dem Grund. „Der Vorteil ist, dass sich dort Sand ablagert“, sagte Klopfer. Solche Hindernisse sorgen auch dafür, dass das Wasser in unterschiedlicher Geschwindigkeit strömt, dass es gluckert und Sauerstoff hineingelangt. Außerdem dienen Bäume oder Wurzelstöcke den Tieren als Unterschlupf. Klaus Ruff, Amtsleiter beim Amt für Wasser- und Bodenschutz am Landratsamt Bodenseekreis, lobte, dass dort am Ufer jetzt Bäume und Sträucher wachsen. So werde der Fluss auch beschattet. Das sei vor allem in heißen Sommern immens wichtig.

Hochwasser: Anwohner sorgen sich

Dass solche Arbeiten durchaus Unverständnis hervorrufen, berichtete der Ahauser Ortsvorsteher Jakob Krimmel. Dort reicht die Bebauung bis nah ans Ufer heran. Häufig stehe das Grundwasser hoch und die Entwässerung funktioniere nicht mehr. Wenn dann die Keller voller Wasser stehen, seien die Bürger wütend. „Sie befürchten, dass das Wasser auch wegen der Renaturierung nicht mehr abfließt“, berichtete er. Allerdings seien naturnah gestaltete Gewässer auch mit Blick auf den Hochwasserschutz gut, sagte Faßnacht.

Ähnlich wie in Ahausen könnte die Seefelder Aach einmal bei Grasbeuren aussehen. Dort ist die Firma Kamuf derzeit dabei, die Böschung auf einem 250 Meter langen Abschnitt neu zu modellieren. Mit einem Bagger wird Treibsand entfernt, sodass entlang des bisherigen Flussbetts kleine Nebenarme entstehen. Sie sind dem Schlängeln eines Bachs nachempfunden. Kleine Inseln mit Büschen und Bäumen sind mit Steinen befestigt. Raubäume und Wurzelstöcke werden mit Drahtschlingen und Pfosten im Flussbett befestigt, sodass sie nicht beim nächsten Hochwasser davonschwimmen. Kostenpunkt: 50 000 Euro. „Das bedeutet aber nicht, dass es ab jetzt immer so aussehen soll“, sagte Flussmeisterin Johanna Brehm. „Das Wasser wird alles wieder verändern.“ „Man gibt der Natur hier eine gewisse Starthilfe“, ergänzte Andre Baumann.