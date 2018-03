„Voice Kids“: Gesangstalent aus Salem eine Runde weiter

Phil Siedenburg aus Salem ist am Sonntagabend bei der TV-Show „The Voice Kids“ eine Runde weiter gekommen. Für ihn geht es nun in die „Sing Offs“, das Halbfinale der Sendung.

Bevor die Aufzeichnungen begannen, wurden die Teilnehmer ins Studio gefahren. Dort wurden sie auf ihren Auftritt vorbereitet. Bevor es auf die Bühne ging, machten die Nachwuchstalente ein Stimmtraining. „Wir haben unsere Stimmen mit verschiedenen Übungen warm gemacht.

Phil Siedenburg (14) aus Salem ist bei der sechsten Staffel der TV-Show „The Voice Kids“ dabei und steht in den Battles. (Foto: SAT.1/André Kowalski)

Man singt zum Beispiel die Tonleiter hoch und runter“, sagte Phil nach der Sendung. Danach begannen die „Battles“, bei denen drei Teilnehmer aus einem Team dasselbe Lied singen. Nur einer von ihnen kommt weiter. „Die Proben für den Auftritt waren schwer. Wir hatten ein paar Probleme und auch die Generalprobe verlief nicht so gut“, berichtete der 14-Jährige. „Auf der Bühne lief es dann super.“ Zu dritt sangen sie das Lied „Use Somebody“ der Band Kings of Leon. Von den drei Jungen kam Phil weiter und somit in die nächste Runde von „The Voice Kids“.

Die beste Entwicklung

Bei den „Sing Offs“, die mit einem Halbfinale vergleichbar sind, singen die übriggebliebenen Teilnehmer eines Teams erneut ihre Lieder von den „Blind Auditions“. Dabei hatten alle Kinder zu Beginn der TV-Show vor einer Jury gesungen, die sie nur hören konnte. Die Jury besteht in dieser Staffel aus Nena und ihre Tochter Larissa sowie den Sängern Mark Forster und Max Giesinger. Diesmal achten sie darauf, welche Teilnehmer während der Show die beste Entwicklung gemacht haben und suchen die zwei aus, die im Finale singen dürfen.

Wenn es für einen Teilnehmer nicht gereicht hat, bedeutet das in der nächsten Sendung jedoch nicht gleich das Aus. Es gibt noch die sogenannten „Steal Deals“, bei dem die Jurymitglieder sich ein Talent aus einem anderen Team auswählen können, das nicht weiter gekommen ist.