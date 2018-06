Vier Bankkaufleute beenden erfolgreich Ausbildung

Die Sparkasse Salem-Heiligenberg hat auch in diesem Jahr einen Bankkaufmann und drei Bankkauffrauen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Schon seit Jahren setzt die Sparkasse bei ihren Nachwuchskräfte auf Ausbildung im eigenen Haus.,

Schon während der Ausbildungszeit lag der Schwerpunkt in der Kundenbedienung und –beratung, sodass alle Bankkaufleute gut für die anstehenden Aufgaben in diesem Bereich gerüstet sind. So unterstützt Susanne Lattner das Team der Geschäftsstelle Mühlhofen als Kundenberaterin und die weiteren jungen Berater sind aktuell im Rahmen von Traineestellen in der Vermögensberatung, der Wohnbaufinanzierung und in der Kundenberatung eingesetzt. Auch das nächste Ausbildungsziel steht für alle bereits fest: die Qualifikation zum Bankfachwirt.