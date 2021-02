Viel Neues auf dem Affenberg

Für den 13. März ist der Start in die neue Saison des Affenbergs Salem geplant, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Zeit der Winterpause hat demnach das Team des Tierparks unter der Leitung von Roland Hilgartner genutzt, um die Informationen rund um Berberaffen, Störche, Damwild und Co. auf frische und spannende Art in der kommenden Saison zu präsentieren – und neue Attraktionen zu schaffen.

Zu den neuen Attraktionen gehört beispielsweise die Ausstellung unter dem Titel „Heimische Vögel“. Sie macht den Anfang einer jährlich wechselnden Ausstellungsreihe, die sich der Artenvielfalt am Affenberg widmet. In der kommenden Saison gibt es aber laut Mitteilung noch mehr zu entdecken. Da wäre zum einen die neue Wegführung im Damwildgehege, die es ermöglicht, diese attraktive Hirschart aus neuen Blickwinkeln und Perspektiven zu beobachten. Künftig gibt ein Mitarbeiter aus dem Affenberg-Team wertvolle Infos rund um das Damwild, ergänzt durch neue Infotafeln.

Zudem gibt es einen neu angelegte Sumpfparcours, der den jungen Besuchern die Gelegenheit gibt, die Froschwelt auf dem Affenberg aus der Nähe zu beobachten. Und ja, es empfiehlt sich, Kleider zu tragen, die dem Namen der neuen Attraktion gerecht werden. Wer sich lieber mit den Weitsprungfähigkeiten von Grille, Frosch, Feldhase oder Damwild messen möchte, dem sei die Weitsprunggrube im Damwildgehege empfohlen. Und man wird überrascht sein, denn wer weiß schon, dass ein Damwildhirsch mit einem Satz mal locker auf eine Weite von sechs Metern kommt? Auch der neue Parcours rund um das Affengehege liefert ein kurzweiliges Frage-Antwort-Spiel, bei dem man sich auch mit den Fähigkeiten der tierischen Bewohner am Affenberg messen kann, heißt es in der Mitteilung.

„Die Erfahrung aus der vergangenen Situation hat uns gezeigt, dass wir auch künftig auf das Popcorn für unsere Affen verzichten. Die Rückmeldungen unserer Besucher waren so positiv, weil sie sich eingehender mit der Natur und den Tieren in unserem Park befassen. Die Aussage: Ach, das haben wir ja noch gar nicht gewusst!’ haben wir noch nie so häufig gehört wie in der letzten Saison. Für uns der beste Beweis, dass wir mit unserem Ansatz, noch mehr Wissen wirklich kurzweilig zu vermitteln, genau richtig liegen.“, wird Hilgartner zitiert.