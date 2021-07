Viel Nachwuchs am Salemer Affenberg

Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien sind die kleinen Rehkitze der Damwildfamilien am Affenberg Salem geboren. Nach einer Tragezeit von sieben bis acht Monaten kamen sie im Juni auf die Welt, wie der Affenberg in einem Pressebericht mitteilt.

„Wir gehen davon aus, dass wir mindestens acht Kitze haben. So genau wissen wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, denn zur Fütterung kommt nur, wer möchte.“, sagt Roland Hilgartner, Biologe und Leiter des Parks am Bodensee. Und das ist laut Pressebericht auch der beste Beweis dafür, dass die Tiere sich in der geschützten Atmosphäre am Affenberg außerordentlich wohl fühlen.

„Hier haben sie ausreichend Platz, um sich zurückzuziehen und können im großen Freigehege selbst entscheiden, ob sie sich blicken lassen – oder auch mal nicht“, so heißt es im Bericht.

Aber nicht nur beim Dammwild gibt es Nachwuchs. Auch Zehn Affenbabies seien in dieser Saison bereits geboren. Die Jungtiere gehen bereits auf erste Entdeckungstouren und besonders die Erstgeborenen dieses Jahres sind schon sehr agil und mutig. Sie zeigen sich den Besuchern entlang der Wege – beim Tollen in den Bäumen oder auf dem Rücken von Mama oder Paten.

Auch die vielen verschiedenen Wasservögel zeigen sich mit ihrem Nachwuchs. Ob Enten, Blesshühner oder erstmals die Rostgänse – sie alle präsentieren stolz ihre Küken, die man aus unterschiedlichsten Perspektiven im weitläufigen Parkgelände beobachten kann.

Nur die Störche sind schon über das Babystadium hinaus. Der Nachwuchs ist bereits flügge und so langsam starten die Jungstörche mit den ersten Übungen für den Thermikflug. In gut 14 Tagen werden rund 200 Störche zum imposanten Schauspiel am Himmel einladen.