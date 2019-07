Versuchter Raub in Metzgerei

Ein Unbekannter hat am Montag eine Metzgerei-Angestellte in Salem-Mimmenhausen angegriffen.

Zu dem Angriff auf die 56-jährige Angestellte kam es laut Polizeibericht kurz vor 9.30 Uhr in der Bodenseestraße. Ein unbekannter Mann betrat den Verkaufsraum, begab sich nach kurzer Wartezeit zu der Angestellten und packte diese am Hals. Nachdem die 56-Jährige um Hilfe rief und kurz darauf eine weitere Mitarbeiterin hinzukam, ließ der Unbekannte von der Angestellten ab und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Tüfinger Straße. Eine Großfahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Von dem Tatverdächtigen liegt die folgende Personenbeschreibung vor: etwa 1,80 Meter groß und sehr schlank, etwa 30 Jahre alt und zur Tatzeit bekleidet mit einem olivgrünen T-Shirt, einer Jogginghose, einer Sonnenbrille und einer Baseballcap.