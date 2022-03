Verstärkung für Abteilung Salem der Freiwilligen Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abteilung Salem der insgesamt aus neun Ortsabteilungen bestehenden Freiwilligen Feuerwehr Salem freut sich, zahlreiche neue Abteilungsmitglieder in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Abteilungskommandant Thomas Karrer begrüßte in der Jahreshauptversammlung sieben neue Kameraden, die seit der letzten Mitgliederversammlung hinzugekommen sind. Bereits voll ausgebildet sind Tobias Bregenzer, Stephan Katzschke und Tobias Vogler. Den Grundlehrgang Truppmann, der sich im Pandemie-Jahr 2020 aufgrund der Einschränkungen über neun Monate (anstatt vier Wochen) hinzog, haben Wafi Aljunaedi, Niklas Böhne und Marco Redmann erfolgreich bestanden. Benjamin Brunner ist diesen Monat in seinen Lehrgang gestartet.

Abteilungskommandant Thomas Karrer freut sich über die Tatsache, überhaupt wieder eine Abteilungsversammlung abhalten zu können, wenn auch unter 3G-Auflagen, mit Abstand und FFP2-Maske. Ortsreferentin Elisabeth Schweizer überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte für den unermüdlichen Einsatz im Feuerwehrdienst.

Nach den Berichten von Abteilungskommandant, Schriftführerin und Kassenführer bestätigen die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung, so dass die Versammlung die Vorstandschaft einstimmig entlasten konnte. Zum neuen Kassenprüfer wird Benedict Möller gewählt.

Gesamtkommandant Jochen Fuchs freut sich über den Abteilungszuwachs und informiert über geplante Änderungen bei der Alarmierung und Zugeinteilung sowie Schulungen im neuen Digitalfunk.

Einen herzlichen Dank der gesamten Abteilung übermittelt Abteilungskommandant Thomas Karrer gemeinsam mit seinem Stellvertreter Harald Stötzle an Arthur Schiele. Sein Vorgänger im Amt des Abteilungskommandanten wird mit Erreichen der Altersgrenze nach 48 Dienstjahren in die Altersabteilung verabschiedet.

Nach einigen Termininformationen beendet Thomas Karrer die Versammlung mit seinem Dank an alle für die Zeit, die sie in das Hobby Feuerwehr investieren. Er dankt auch der Feuerwehrführung für die Lenkung durch die zwei Pandemie-Jahre und besonders seinem Vize Harald Stötzle für seine Unterstützung.