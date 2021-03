Vater und Sohn prägen mit ihrem Schaffen das Kloster und Schloss Salem

Anfang März haben zwei bekannte Künstler des 18. Jahrhunderts Geburtstag: Franz Joseph Feuchtmayer, dessen Tauftag am 9. März 1660 verzeichnet ist, und sein Sohn Joseph Anton, der am 6. März 1696 geboren wurde – ein guter Zeitpunkt also, um an die beiden zu erinnern, haben sie doch mit ihren Werken den Bodenseeraum sowie Kloster Salem mitgeprägt, schreiben die staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) Baden-Württemberg in ihrer Pressemitteilung.

Ein Hauptwerk von Franz Joseph Feuchtmayer ist die Stuckausstattung des Kaisersaals. Joseph Anton schuf in Salem nicht nur Stuckaturen, sondern auch den Orgelprospekt der Dreifaltigkeitsorgel im Münster sowie die Holzskulpturen, die ehemals im Marstall standen.

Nach einem verheerenden Brand am 9. März 1697, der große Teile des Klosters zerstörte, bauten die Salemer Mönche ihre Reichsabtei wieder neu auf. Dabei beauftragten die Äbte renommierte Künstler mit dem Aufbau der Gebäude und der Ausstattung der Räume. Der Bildhauer und Stuckateur Franz Joseph Feuchtmayer (1660–1718) erhielt seit 1706 regelmäßig Aufträge und siedelte deshalb nach Mimmenhausen über.

Sein Hauptwerk ist die Stuckausstattung des prächtigen Kaisersaals, der als repräsentativer Empfangsraum der Reichsabtei diente. Überlebensgroße Statuen der Habsburger Kaiser und Medaillons von Päpsten zieren die Wände des Saals; die vier prächtigen Portale thematisieren mit ihren Skulpturen Krieg und Frieden, weltliches und kirchliches Regiment. Seiner Arbeit lag ein Programm zugrunde, das dem Gast die politische Bedeutung Salems vor Augen führen sollte – eine freie Reichsabtei, die nur dem Kaiser und dem Papst untertan ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Franz Joseph Feuchtmayers Sohn Joseph Anton (1696-1770) noch größere Bekanntheit als sein Vater. Sein wohl berühmtestes Werk ist die Ausstattung der Klosterkirche Birnau mit der Figur des Honigschleckers. Aber auch in Kloster und Schloss Salem schuf er Werke: So zeichnete er und seine Werkstatt verantwortlich für die Stuckaturen in einem Teil des Salemer Kreuzgangs und für Teile der figürlichen Ausstattung des Münsters. Auch die Holzstatuen im Marstall, zählen zu seinen Werken. Typisch für ihn sind die raumgreifende Bewegtheit seiner Figuren und die ausdrucksstarken Mimiken.