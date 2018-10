US-Band Toto spielt in Salem

Die US-Band Toto ist im nächsten Jahr auf großer Welttournee. Bei ihrer „40 Trips Around The Sund World Tour“ macht die Band am Donnerstag, 18. Juli, auch Station in Salem. Das Konzert im Rahmen der Schloss-Open-Airs beginnt um 20 Uhr. Neben Klassikern wie „Rosanna“ und „Africa“ dürfen sich Fans auf weitere Greatest Hits des unlängst erschienenen Albums „40 Trips Around The Sun“ freuen. Der Kartenvorverkauf beginnt laut Veranstalter am Montag, 15. Oktober. Tickets gibt es online unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 / 77 71 11 (20 Cent/Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Cent/Anruf) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Bereits ab kommenden Freitag, 12. Oktober, 10 Uhr, Uhr bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an. Foto: Allgäu Concerts