Unfall in der Bahnhofstraße

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße entstanden ist. Eine 56-jährige Ford-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 58-Jährige mit seinem Audi an einem Kreisverkehr abbremsen musste und fuhr diesem auf. Personen kamen nicht zu Schaden, heißt es im Bericht der Polizei.