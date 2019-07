Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr, versucht, die Eingangstüre zum Verkaufsraum eines Geschäfts in der Weiherstraße in Salem-Beuren aufzubrechen. Der Unbekannte setzte hierzu ein Hebelwerkzeug ein, die Türe hielt dem Angriff jedoch stand, sodass es nicht gelang, in das Gebäude einzudringen.