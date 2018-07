Unbekannte stehlen Tresor aus Büro in Mendlishausen

Sie hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen: Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Büroräume am Affenberg in Mendlishausen eingebrochen. Dort haben die Unbekannten laut Polizeibericht einen Tresor entwendetet. Die Unbekannten verschafften sich Zugang über ein Tor und fuhren dann offenbar mit einem Fahrzeug in die Nähe des Eingangs, um dort mutmaßlich den Tresor zu verladen, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Polizei bittet Zeugen, welche möglicherweise die Vorfälle am Affenberg beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551 / 80 40, zu melden.