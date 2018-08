Unbekannte ernten komplette Apfelplantage ab

Rund 600 Kilogramm Äpfel haben unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, in der Apfelplantage am Ortsausgang Grasbeuren in Fahrtrichtung Uhldingen geerntet.

Kleinere Äpfel wurden dabei am Boden zurückgelassen, berichtet die Polizei am Freitag. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.