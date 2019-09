Uli Boettcher spielt in Salem

Der oberschwäbische Kabarettist Uli Boettcher ist am Samstag, 7. September, mit seinem Programm „Ich bin viele“ zu Gast im Prinz-Max-Saal in Salem-Neufrach. Beginn ist um 20 Uhr. Boettcher schlüpft an dem Abend in viele Rollen und führt einen Dialog mit sich selbst, dem Besserwisser, dem Rechthaber und Klugscheißer. Karten zum Preis von 20 Euro sind bei der Gemeindeverwaltung Salem, Leutkircher Straße 1, in Salem, Zimmer O2 oder O3, während der üblichen Öffnungszeiten erhältlich oder können unter Telefon 07553 / 823 12 oder 823 91 reserviert werden.