TSV Mimmenhausen möchte in der Erfolgsspur bleiben

Saisonübergreifend läuft es für die Volleyballer des TSV Mimmenhausen äußerst erfolgreich. Mittlerweile hat das Team von Spielertrainer Christian Pampel in der 2. Bundesliga sechs Siege in Folge eingefahren. Die letzte Niederlage gab es am 2. April in Gotha (2:3) – dabei darf es aus der Sicht der Mimmenhausener gerne bleiben. Der TSV, der am ersten Spieltag der neuen Saison 2022/2023 mit 3:0 gegen Dresden gewann, möchte an diesem Samstag in der Artur-Becker-Sporthalle in Delitzsch in der Erfolgsspur bleiben.

Für den Gegner geht es nach der 1:3-Auftaktpleite in Karlsruhe dagegen um den ersten Punktgewinn. Spielbeginn ist um 19 Uhr.