TSV Mimmenhausen fehlt Feinabstimmung

Es war eine aufgrund der aktuellen Verletzungssorgen erwartbare, aber in dieser Deutlichkeit vermeidbare Niederlage für den Aufsteiger TSV Mimmenhausen. Nach dem Pokalkracher gegen Herrsching erreichte das Pampel-Team die Information, dass Michael Kasprzak sich einer Schulter-OP unterziehen muss und für den Rest der Saison ausfallen wird. Nach Lukas Ott, der erst zu Beginn der Rückrunde voraussichtlich wieder in das Spielgeschehen eingreifen kann, ist dies somit der zweite schwerwiegende Ausfall auf der Außenannahmeposition.

Kurzerhand wurden deshalb Teammanager Christof Kraußer und Vorstand Klaus Diwersy nochmals aktiv und sorgten mit der Rückholaktion von Thomas Wolters als Backup für die Außenannahme für ein Comeback eines festen Bestandteils der Erfolgsgeschichte des Vereins. Thomas Wolters begleitete das Team von der Verbandsliga bis in die 3. Liga Süd und pausierte nur im vergangenen Aufstiegsjahr studienbedingt.

Wenngleich man in Wolters einen mittelfristig adäquaten Ersatz für Kasprzak und Ott gefunden hat, kam ein Starting-Six Einsatz gegen Eltmann für ihn noch zu früh. Entsprechend begann das Pampel-Team mit dem gelernten Diagonalspieler Kolja Hüther auf der Außenannahmeposition und fand hierbei zunächst sehr gut in die Partie.

Vermeidbare Fehler

Mit guten, druckvollen Aufschlägen zu Beginn der Partie brachte man den ambitionierten Gastgeber aus Eltmann regelmäßig in der Annahme in Schwierigkeiten. Bis zur zweiten technischen Auszeit erspielte man sich somit einen 16:11 Vorsprung. Leider war dem neu formierten Team des TSV dann die fehlende Feinabstimmung noch anzumerken: Einige vermeidbare Fehler in Annahme und Angriff ließen die unterfränkischen Gastgeber ins Spiel kommen und Punkt um Punkt aufholen und sah sich beim Zwischenstand von 18:21 plötzlich im Hintertreffen. Wenngleich sich der TSV nach dieser kurzen Schwächephase wieder fing, konnte man den Satzverlust nicht mehr vermeiden. Ein ähnliches Bild auch im zweiten Durchgang: Erneut begann der TSV Mimmenhausen stark und unbeirrt vom vorangegangenen Satzverlust, lag bereits mit 8:4 zur ersten technischen Auszeit in Front, bevor sich eine Fehlerkette in das Spiel des Aufsteigers einschlich. Aus 8:4 wurde somit ein 8:11-Rückstand, welcher nicht mehr egalisiert werden konnte. Mit einem vermeidbaren 0:2 Satzrückstand trotz Spiel auf Augenhöhe mit dem Vorjahresdritten ging man entsprechend in die 10-Minuten Pause. Nach dieser Unterbrechung schien es dann jedoch als hätte der TSV Mimmenhausen seinen Spielrhythmus komplett verloren. Der Aufschlag war fehlerhaft, die Annahme wankte und im Angriff schlichen sich ebenfalls einige vermeidbaren Fehler ein. Entsprechend deutlich ging dieser Satz und somit die Partie verloren. TSV-Coach Pampel wusste nach der Partie das Spielgeschehen treffend zusammenzufassen: „Wir haben gut angefangen und schlecht aufgehört.“

Positive Aspekte

Unabhängig davon gilt es, die positiven Aspekte des neu formierten Teams nun weiter zu schärfen. Mit jedem gespielten Ball wird sich dabei die Abstimmung verbessern und somit die Konstanz ins Spiel des Aufsteigers kommen. Dies soll dann bereits beim kommenden Doppelheimspielwochenende mit einer Partie am Freitagabend um 20 Uhr gegen die Youngstars Friedrichshafen sowie am Samstagabend um 20 Uhr bei der Partie gegen FT Freiburg, die man im Pokal noch deutlich schlagen konnte, für Punkte reichen.