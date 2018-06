Tricks oder Elternwille?

Zur Stellungnahme von CDU-MdL Ulrich Müller, die in der Dienstagsausgabe der SZ erschienen ist, zu den Anmeldezahlen an der Salemer Gemeinschaftsschule hat uns folgender Leserbrief erreicht:

MdL Ulrich Müller erklärt der Bevölkerung vor dem anstehenden Bürgerentscheid, dass die aktuellen Anmeldezahlen am Bildungszentrum Salem durch Tricksereien entstanden seien. Nicht zum ersten Mal wurde nun öffentlich den Eltern unterstellt, dass sie auf Grundlage von Unwissenheit und gezielter Fehlinformation zweifelhafte Entscheidungen getroffen hätten. Auch wird suggeriert, dass Eltern nur auf grünes Licht aus dem Kultusministerium warten, um ihre Anmeldung an der Gemeinschaftsschule zugunsten der bestehenden Realschule zu korrigieren.

Das kann man so nicht stehen lassen! Durch mein Ehrenamt als Gesamtelternbeiratsvorsitzende des Schulverbunds Salem und als Mutter eines Viertklässlers habe ich einen Überblick über die Infoveranstaltungen und Elternbriefe aller weiterführenden Schulen. Ich versichere, dass allen Eltern schriftlich durch die Realschulerektorin Frau Szabo sowie durch direkte Nachfrage beim Schulamt oder den Schulsekretariaten die Möglichkeit zur Anmeldung an der Realschule Salem eröffnet wurde. Einige Eltern haben sich auch mit ihren Fragen zum Fortbestand der Realschule an mich gewandt und sind von mir an die Realschule weiterverwiesen worden. Alle Eltern haben ihre Entscheidung für die weiterführende Schule ihrer Kinder gut informiert treffen können und nach bestem Wissen und Gewissen getroffen! Was Herr Müller wie „Dummenfang“ aussehen lassen will, spiegelt den Elternwillen: Am Bildungszentrum Salem sollen drei Gemeinschafttschulklassen und eine Realschulklasse entstehen. Ein klares Votum.

Christiane Linke, Gesamtelternbeiratsvorsitzende des Schulverbunds Salem, Salem