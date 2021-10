Traktoren mit Anhänger stoßen zusammen

Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich entstand am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7767 Höhe Moos entstanden.

Ein 31-Jähriger war laut Polizei mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine in Richtung Heiligenberg unterwegs, als sein Fahrzeug mit dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns eines entgegenkommenden 23-Jährigen kollidierte. Durch den Unfall entstand den ersten Einschätzungen zufolge am Traktor des 31-Jährigen rund 45 000 Euro, am Anhänger des 23-Jährigen rund 15 000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer, die sich jeweils den Vorwurf machen müssen, mit ihren sehr breiten Fahrzeugen nicht angehalten zu haben, blieben unverletzt.