Traditionelles VLF-Erntedankfest in Heiligenberg

Der Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Bodenseekreis (VLF) lädt Landwirte, Interessierte und Freunde aus dem Bodenseekreis und Umgebung zu seinem traditionellen Erntedankfest am Sonntag, 16. Oktober, ein. Im Sennhof am Schloss in Heiligenberg wird um 10.45 Uhr mit einem Gottesdienst begonnen.

Neben Grußworten aus Politik und Landwirtschaft warten ein geselliges Beisammensein und ein interessantes Kinder- und Jugendprogramm auf die Besucherinnen und Besucher, kündigt das Landratsamt in einem Schreiben an. Tischreservierungen gibt es für die Abschlussjahrgänge 1972 und 1982 der Landwirtschaftlichen Fachschulen Überlingen und Tettnang hauswirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Fachbereiche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es im Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises unter Telefon 07541/204 58 08.