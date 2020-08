Totalschaden am Bifangweiher

Im Bereich der Zufahrt zum Bifangweiher auf der Landstraße zwischen Mimmenhausen und Mühlhofen hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 15 Uhr einen Unfall verursacht. Die 75 Jahre alte Frau wollte laut Polizeibericht aus einer Zufahrt Richtung Mimmenhausen abbiegen, übersah dabei aber zwei Autos, die auf der Landstraße in Richtung Mühlhofen unterwegs waren. Während die Fahrerin des ersten Autos noch ausweichen konnte, krachte eine dahinter fahrende 19-Jährige mit ihrem Auto in den Wagen der 75-Jährigen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Am Auto der Verursacherin entstand Totalschaden, an dem anderen Fahrzeug ein Schaden von etwa 1500 Euro. Beide Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.