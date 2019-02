Titelaspirant zu stark für Mimmenhausen

Erneut sind rund 540 Zuschauer in die BZ-Halle Salem geströmt. Erneut feuerte der Fanclub Black Wall ununterbrochen das Heimteam, den TSV Mimmenhausen an. Doch es sollte gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Volleyball-Bundesliga Süd aus Eltmann nichts helfen: Zu stark präsentierte sich der bayrische Titelkandidat am Sonntagnachmittag in Salem und setzte dem Aufsteiger vor allem mit druckvollen Aufschlägen kontinuierlich zu. Genauso begann auch die Partie: Zwei Aufschläge von Eltmann, zwei Asse. Am Ende unterlag der TSV klar in drei Sätzen (12:25, 22:25, 18:25).

Neben diesen, vor allem im ersten Durchgang wiederkehrenden Problemen in der Annahme fehlte Mimmenhausen ein ums andere Mal etwas Zielgenauigkeit im Angriff: „Ich habe selten erlebt, dass so viele Bälle wirklich um Zentimeter die Linie verfehlten“, stellte TSV-Coach Pampel süffisant fest. Der erste Satz wurde so zu einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus Unterfranken.

Auch in Durchgang zwei änderte sich, trotz einiger Spielerwechsel, beim TSV zunächst wenig: Erneut zog Eltmann von Beginn an davon, Mimmenhausen produzierte nun allerdings weniger Eigenfehler. Ab und zu ließ das Pampel-Team auch die eigene Stärke im Aufschlag aufblitzen und konnte so immer wieder für einen Breakpunkt sorgen. Der Vorsprung der Gäste hielt sich nun in Grenzen. Letztlich war es aber die Souveränität, die der Tabellenführer in der Blockfeldabwehr an den Tag legte.

So auch in der einzigen Situation des Spiels, in der es knapp hätte werden können: Eltmann führte mit 24:22, Mimmenhausen kam über einen druckvollen Aufschlag zur Chance zum Gegenangriff. Doch der Block der Heitec Volleys war zur Stelle.

Es sollte also bis zum Beginn des dritten Durchgangs dauern, bis Mimmenhausen erstmals in Führung gehen konnte. Bis zur ersten technischen Auszeit verteidigte das Pampel-Team einen knappen Vorsprung. Doch dann musste der TSV dem andauernden Druck der Gäste erneut Tribut zollen. Symptomatisch beendete Eltmann die Begegnung mit drei Assen in Folge zum 3:0-Endstand.

„Wir haben heute nicht unbedingt mit Punkten gerechnet, aber wollten uns schon besser präsentieren“, zog TSV-Coach Pampel Bilanz unter einen ernüchternden Auftritt – und bezog dabei auch die eigene Leistung mit ein. Für das Team aus Mimmenhausen heißt es nun, die gezeigte Leistung abzuhaken. Das anstehende spielfreie Wochenende kommt hier vermutlich nicht ungelegen, bevor es Anfang März beim Doppelspieltag zunächst zum Tabellennachbarn FT Freiburg geht und man einen Tag später bei den Youngstars in Friedrichshafen aufschlägt. Pampel zeigt sich unbeeindruckt: „Unsere Ausgangssituation ist unverändert gut. 30 Punkte bleiben weiterhin unser erstes Ziel, deshalb richten wir den Blick weiterhin optimistisch nach vorne.“ Und er versichert abschließend: „In den nächsten Spielen werden wir uns anders präsentieren.“