Tipps und Tricks rund um die Pflege

Von Schwäbische Zeitung

Bei der nächsten K.i.d.Kat-Veranstaltung am Donnerstag, 12. Juli, tritt der seit 2006 in Berlin lebende Pianist und Komponist Marc Schmollinger um 20 Uhr in der Stadtbuchhandlung, Ravensburger Straße 5, in Bad Waldsee auf.

Schmolling belegte 2008 den ersten Platz des Jazz Award Berlin, sein Trio mit Jonas Westergaard und Christian Lillinger wurde 2010 für sein Album „Live in Berlin/ Vol. 1“ zum Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.