Thirty Seconds to Mars kommen nach Salem

Das Programm für das vierte Konzert des Schloss-Salem-Open-Airs steht fest: Die US-amerikanische Rockband Thirty Seconds to Mars spielt dort am Freitag, 16. August. Wie die Veranstalter mitteilen, startet der offizielle Kartenvorverkauf am kommenden Freitag, 1. Februar.

Der Schauspieler Jared Leto hat Thirty Seconds to Mars zusammen mit seinem älteren Bruder Shannon 1998 gegründet. Bei dieser Band geht es laut Pressemitteilung nicht um die kleinen Dinge im Leben, sondern um den Mut zur großen Geste. Ihre Musik ist für Stadien geschrieben, die Texte oft spirituell und philosophisch. Die Alben folgen verschiedenen Konzepten und die Liveshows sind reine Spektakel. Ihr Stil setzt sich aus einer Vielzahl von Elementen aus Rock, Progressive und Electronica zusammen. Er steht in einer Tradition mit Künstlern wie Pink Floyd, The Cure, U2 oder Tool.

Neben Thirty Seconds to Mars spielen bei den Schloss-Salem-Open-Airs noch Die Fantastischen Vier (16. Juli), Toto (18. Juli) und Rea Garvey (10. August).

Um die An- und Abreise zum Schloss Salem zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus-Shuttle angeboten. Der Bus-Shuttle fährt diverse Destinationen um den Bodensee an, weitere Informationen und Anmeldung ist im Internet unter www.schloss-salem-open-airs.de/bus-shuttle möglich. Der Bus fährt dieselben Stationen nach dem Konzert auch wieder zurück. Die Anmeldung ist bereits möglich.