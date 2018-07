Theaterwerkstatt führt Grimms Märchen auf

Die Theaterwerkstatt der Fachklinik für Drogenkrankheiten „siebenzwerge“ hat sich für aktuelles Projekt mit den Märchen der Gebrüder Grimm beschäftigt. Premiere des Stücks „Die zwei Brüder“ ist am Samstag, 12. Dezember, um 19 Uhr.

„Die zwei Brüder“ beginnt mit dem armen Besenbinder, der einen Vogel aus Gold fängt. Er verkauft ihn an seinen geizigen Bruder, einen Goldschmied, der ein Geheimnis kennt. Er weiß, dass, wer Herz und Leber des Tieres isst, jeden Morgen ein Goldstück unterm Kopfkissen findet. Doch die Zwillinge des armen Besenbinders haben Hunger. Sie finden das Tier und verspeisen Herz und Leber, wonach sie jeden Tag mit Gold beschert werden. Aus Wut befielt der Goldschmied seinem Bruder, seine eigenen Kinder auszusetzen, was er dann auch macht. Sie kämpfen im Wald ums Überleben und werden von ihrem zukünftigen Pflegevater aufgenommen, der sie zu Jägern ausbildet.

Auf ihrer Reise nehmen sie sich vieler Tiere an, die ihre treuen Begleiter werden. Doch bald trennen sich die Wege der Brüder, der eine geht nach Osten und der andere nach Westen. Dem jüngeren Bruder, der nach Westen zog, passierens viele aufregende Dinge. List und Torheit, Mitleid und Mut, Erschöpfung und Verrat wechseln in dem Märchen ab und führen zu einer Kette tragischer Geschehnisse. Der jüngere Bruder besiegt den Drachen, verliert aber danach die Königstochter an den Marschall.

Es wird zum hellen Vergnügen, zu sehen, wie sich der Betrogene das zurückholen will, was ihm entrissen wurde. Der Jüngere erbt das Königreich und erlangt viel Reichtum, doch das Schicksal zwischen den Zwillingen, die doch so verschieden sind, bleibt bestehen. Denn der ältere Bruder aus dem Osten hat sich tief in der Seele erhalten, was dem jüngeren Bruder bei allen Abenteuern und Reichtum verloren ging: Eine bescheidene Einfachheit oder wie man auch sagen kann, einen Reichtum spiritueller Substanz.

Am Ende bleibt die Frage: Werden sie den Zwiespalt versöhnen, der den Mensch und die Welt in innen und außen zerteilt?

Die Schauspieler konnten sich gut mit den einzelnen Charakteren im Märchen identifizieren und fanden viele Gemeinsamkeiten in den Rollen. Märchenbilder zeigen die verschiedenen Wesenszüge der Menschen, schreckliche Schicksale und auswegslose Situationen. Die Märchen haben sich in der Gesellschaft bis heute gehalten, vielleicht weil sie für alle Altersklassen gut verständlich sind oder weil man sich in den Urbildern gut wiedererkennen kann.

Unter der Anleitung von Regisseur Claudius Hoffmann (www.kleintheater.de) haben die Mitwirkenden professionelle Unterstützung bekommen und gestalten die Bühnenausstattung über Kostüme, Requisiten bis hin zu den Plakaten und Programmheften alles selbst. Auch die Musik und die Klänge sind Eigenproduktionen der Schauspieler, Unterstützung bekamen sie von Musikpädagoge Christoph Hutter.

Aufführungen sind am 12. Dezember um 19 Uhr und am Sonntag, 13. Dezember um 16 Uhr im Theatersaal der Heilstätte „siebenzwerge“. Karten sind für neun Euro (ermäßigt sechs Euro) an der Abendkasse erhältlich. Mehr Infos unter www.siebenzwerge.info.