„The Voice Kids“: Phil aus Salem will am Sonntag weiterkommen

Bis jetzt läuft es gut für Phil Siedenburg aus Salem, der bei der TV-Show „The Voice Kids“ mitmacht. Er hat es bis in die sogenannten „Battles“ der Sat.1-Show geschafft.

Dabei treten am Sonntag drei Teilnehmer aus einem Team gegeneinander an. Sie singen gemeinsam das gleiche Lied, von dem jeder einen anderen Part zugeteilt bekommt.

Der Coach, in Phils Fall der Musiker Max Giesinger, muss am Ende entscheiden, wer aus seinem Team weiterkommt.

Wenn Phil die „Battles“ für sich entscheidet, geht es für ihn in die „Sing Offs“, wie das Halbfinale bei „The Voice Kids“ genannt wird.

Über Phil:

Phil Siedenburg liebt die Musik. Der 14-Jährige aus Salem singt, spielt Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Ukulele – wobei die Gitarre sein absolutes Lieblingsinstrument ist.

Sein Talent will er derzeit in der TV-Show „Voice Kids“ zeigen. Er wird, wann immer er weiterkommt, in den nächsten Wochen sonntags um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen sein.