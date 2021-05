Technischer Defekt Brand auf Firmengelände aus

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Schmorbrand in einem Stromverteilerkasten einer Firma in der Austraße gewesen sein, zu dem die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausrücken musste. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Frickingen und Salem löschten den Brand des Kastens. Die Stadtwerke unterbrachen im Anschluss die Stromzufuhr zum Verteiler. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 30 000 Euro.