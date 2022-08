Talk auf dem Affenberg: Wie bereiten sich die Jungstörche auf den Abflug vor?

Das Wetter mit der derzeitigen Hochwetterlage passt zu dem, was man derzeit am Himmel über dem Affenberg Salem beobachten kann. Rund 200 Jungstörche üben den Thermikflug. Dieses Schauspiel findet jedes Jahr statt, denn der Storchennachwuchs spürt instinktiv, wann es an der Zeit ist, sich für die Reise in den warmen Süden vorzubereiten.

Am Affenberg leben aktuell 50 Brutpaare, die in diesem Jahr etwa 120 Junge geboren haben. Grund genug für Regio TV- Reporter Daniel Häckel, mal vor Ort nachzufragen und sich erklären zu lassen, was der Nachwuchs bis zur Abreise noch alles bewerkstelligen muss und welche Gefahren für die Jungtiere auf ihrer Reise gegebenenfalls lauern.