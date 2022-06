Tagung zur ehemaligen Zisterzienserabtei Salem

Die einst mächtige Abtei der Zisterzienser in Salem gehört zu den historisch und kunsthistorisch bedeutendsten Klosteranlagen Deutschlands. Bei einer Tagung vom 27. bis 29. Juni stellen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel neue Forschungen zu Geschichte, Architektur und künstlerischer Ausstattung des ehemaligen Zisterzienserklosters vor. Die Teilnahme ist für interessiertes Publikum nach Anmeldung möglich. Das Programm der Tagung startet am Montag, 27. Juni, um 13 Uhr mit einer Einführung in die Thematik und endet mit einer Abschlussdiskussion am Mittwoch, 29. Juni, ab 17.45 Uhr. Eine ausführliche Programmübersicht stellen die Staatlichen Schlösser und Gärten unter www.salem.de zur Verfügung. Die Teilnahme an der dreitägigen Veranstaltung ist für Interessierte kostenlos möglich. Hierfür ist eine Anmeldung unter Telefon 07553 / 91 65 336 oder via schloss@salem.de notwendig.