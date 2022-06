Stromausfall in Salem ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Ein großflächiger Stromausfall am Mittwoch in der Gemeinde Salem hat gleich zu zwei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei in der Schloßseeallee geführt. Wie die Polizei berichtet, fiel dort in einem Lebensmittelmarkt gegen 16.30 Uhr aufgrund der unterbrochenen Energieversorgung die Kühlanlage aus und es entwich kurzzeitig Kohlenstoffdioxid.

Darüber hinaus war in einem Nachbargebäude ein Bewohner der Tagespflege im Fahrstuhl eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften und Mitarbeitern befreit werden. Bei den Einsätzen kamen laut Polizei weder Menschen noch Sachen zu Schaden.