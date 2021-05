Streit eskaliert am Straßenrand

Bereits länger andauernde Streitigkeiten aus einem kürzlich beendeten Arbeitsverhältnis zwischen zwei 46 und 31 Jahre alten Männern haben am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der L 201 zwischen Mimmenhausen und Stefansfeld ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die beiden Beteiligten waren dort laut Polizeibericht mutmaßlich zufällig aufeinandergetroffen, woraufhin der Ältere den Klein-Lkw des Jüngeren trotz stockenden Verkehrs überholte. Dabei scherte der 46-Jährige knapp vor dem Fahrzeug wieder ein und bremste den Angaben des 31-Jährigen zufolge plötzlich und grundlos so stark ab, dass er seinerseits nicht mehr rechtzeitig halten konnte und auf das Auto des Älteren auffuhr. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen geringer Schaden. In der Folge entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf der 46-Jährige dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem ein Zeuge dem Jüngeren zu Hilfe geeilt war, sei dann der Ältere zu Boden gebracht worden und habe sich dabei am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten unter anderem wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07551 / 80 40 beio der Polizei zu melden.