Spatenstich für Dorfplatz in Beuren

Deutschlandweit findet am Samstag, 9. Mai, der Tag der Städtebauförderung statt. In Beuren nutzt man diesen Anlass für den Spatenstich für einen neuen Dorf- und Parkplatz sowie das Richtfest der neuen Feuerwehrgarage.

Die Kommunen in Deutschland stehen vor vielen Herausforderungen, die ihnen beispielsweise der demografische Wandel oder der wirtschaftliche Strukturenwandel beschert. Um die Städte und Gemeinden dabei nicht alleine zu lassen, unterstützt der Bund die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen mit Programmen zur Städtebauförderung wie es in einem Flyer des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit heißt. Daneben gewähren auch die Länder gewisse Finanzhilfen. Diese Modell gibt es seit 1971. Um die Städtebauförderung nun in der Bevölkerung präsenter zu machen, gibt es den Tag der Städtebauförderung. Denn nicht zuletzt ist die Bürgerbeteiligung an gewissen Projekten Fördervoraussetzung. Beispiel sind die Bürgerworkshops, die die Gemeinde Salem zum Thema Neue Mitte durchgeführt hat. Daher ist die Idee des Tags der Städtebauförderung auch, dass Bürger an diesem Tag ihre Ideen, Wünsche und Anregungen anbringen können.

Die Gemeinde Salem hat in der Vergangenheit schon häufiger von der Städtebauförderung profitiert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Salem an diesem bundesweiten Aktionstag beteiligt. Beginn ist um 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Beuren. Dann gibt es Informationen sowie eine Ausstellung zu den Förderprojekten in Beuren und der Neuen Mitte. Ab 15 Uhr bietet die Firma Meschenmoser Fußbodentechnik eine Besichtigung ihres Unternehmens an. Ab 17 Uhr erfolgt schließlich der Spatenstich für einen neuen Dorf- und Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus. Zudem wird das Richtwest der neuen Feuerwehrgarage gefeiert, die direkt an das Dorfgemeinschaftshaus angebaut wird. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Musikvereien Beuren.

Als Begleitprogramm gibt es eine Präsentation der Feuerwehrabteilung Beuren und es wird Kinderschminken mit dem Kindergarten Beuren angeboten. Kaffee und Kuchen bietet der TuS Beuren an.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.tag-der-staedtebaufoerderung.de