Sonderführung in Kloster und Schloss Salem zur klösterlichen Gartenkultur

Das Kloster und Schloss Salem bietet am Sonntag, 14. August, eine Sonderführung zur klösterlichen Gartenkultur ein. Beginn ist um 11 Uhr.

Der Garten als verloren gegangenes Paradies oder als Sinnbild für die jungfräuliche Gottesmutter? Klöster waren seit dem Mittelalter die Bewahrer der Gartenkultur in Europa. Schon der St. Galler Klosterplan sieht unterschiedliche Gärten vor: neben Nutzgärten auch Ziergärten, die der Erholung und Meditation dienten. So ist es auch im Kloster Salem. In der Führung wird zudem den Wandel der Klostergärten hin zum Landschaftspark des 19. Jahrhunderts mit exotischem Baumbestand erläutert.

Auch Kloster und Schloss Salem bietet Gästen Einblicke in die Gärten des Klosters. Die Zisterziensermönche waren dazu angehalten „von der eigenen Hände Arbeit“ zu leben. Entsprechend waren Gemüse- und Obstgärten ein wichtiger Bestandteil klösterlicher Kultur. Neben den Nutzgärten gab es auch Ziergärten, die der Erholung und Meditation dienten. Dabei waren die Zisterzienser in Bezug auf Kulturpflanzen, Anbaumethoden und Gartenanlagen ausgesprochen innovativ. Auch Salem verfügte seit dem Mittelalter über vielfältige Gärten. Diese umgaben die Klostergebäude oder lagen außerhalb der Klostermauern. Im 18. Jahrhundert wurden – entsprechend dem repräsentativen Anspruch der Reichsabtei Salem und ganz im Sinne und Stil der Zeit – ein „Abbteygarthen“ und ein „Lustgarthen“ angebaut, in dem sich unter anderem auch exotische Pflanzen befanden.