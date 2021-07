Sommerkonzert mit zwei Trompeten und Orgel

Mit Stücken von Barock bis ins 20. Jahrhundert spielt das Ensemble „Trio Toccata“ mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller an der Tromptete sowie Münsterorganist Patrick Brugger im Münster in Salem und im der Kirche in Kehlen

Laut Pressemitteilung erklingen dann Werke wie das Trompetenkonzert von G. Jaccini, das Hornkonzert von A. Vivaldi sowie Opernarien von G.F. Händel. Mit einer Bearbeitung der berühmten „Fantasia on british Seasongs“ von Henry Wood und dem in expressionistischer Tonsprache gehaltenen Concertino von A. Casella stellt das Trio die ganze klangliche Vielfalt verschiedener Instrumente vor, so die Pressemitteilung.

Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In- und Ausland in dieser Besetzung.