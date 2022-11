Weitere Band bestätigt: Simply Red kommen nach Salem

Nach 73 Arena-Shows mit mehr als 600.000 Besuchern in Europa setzen Simply Red ihre Konzertserie im Sommer 2023 fort. In Salem werden Mick Hucknall und seine Band am 25. Juli auftreten – und sicherlich auch einige ihrer größten Hits – zum Beispiel Stars, Holding Back The Years oder Fairground.

Mit ihrer Mischung aus Soul und Pop haben Simply Red seit ihrer Gründung im Jahr 1984 mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Bereits mit ihrem Debutalbum Picture Book und der Single Money’s Too Tight (To Mention) gelang der Band um Mick Hucknall der Durchbruch.

Der Kartenvorverkauf startet am 11. November auf www.allgaeu-concerts.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.