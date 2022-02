Senior erhält falsches Gewinnversprechen am Telefon

Der Masche dreister Betrüger ist ein 75-jähriger Mann aus dem Bereich Salem aufgesessen.

Bereits Anfang des Jahres kontaktierten die Unbekannten den Senior laut Polizeibericht telefonisch und benachrichtigten ihn zu einem angeblichen Lotteriegewinn. Für die Auszahlung der fünfstelligen Summe seien lediglich die Kosten für den Bargeldtransport zu bezahlen. Während eines Anrufs einer vermeintlichen Notarin am Freitag wurde der 75-Jährige aufgefordert, schnellstmöglich Google-Pay-Karten zu kaufen, um die Gewinnübergabe zu veranlassen. Dem kam er nach Polizeiangaben im guten Glauben nach und übermittelte im Anschluss die Nummer-Codes im Wert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags.

Erst als er wenig später die Mitteilung erhielt, dass sich die Gewinnsumme nochmals erhöht habe und dafür weitere Vorauszahlungen notwendig seien, schöpfte er den Verdacht, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Er verständigte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet hat.

Die Polizei fordert in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich zu einem gesunden Maß an Misstrauen auf: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und zu einer schnellen, unüberlegten Geldübergabe verlocken. Sollten Sie oder ihre Angehörigen den Verdacht schöpfen Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät.“

Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden sich im Internet unter

www.polizei-beratung.de