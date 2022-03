Ein neues Angebot im Bereich Trauerbegleitung bietet die Hospizgruppe Salem ab April an : eine Selbsthilfegruppe für Hinterbliebene nach Suizid. Die Gruppe ist unabhängig von Religion und Weltanschauung und offen für alle Menschen, die Angehörige oder Freunde durch einen Suizid verloren haben, ganz gleich, wieviel Zeit seitdem vergangen ist. Die Gruppe kann regelmäßig, gelegentlich oder auch nur einmalig besucht werden. Die Teilnehmer können sich an den Treffen aktiv beteiligen oder einfach nur zuhören.Bei einem Erstbesuch wird vorab um telefonische Kontaktaufnahme gebeten. Die Treffen finden alle vier bis sechs Wochen am Samstagnachmittag in den Räumen der Hospizgruppe Salem, Franz-Ehret-Straße 23 (altes Pfarrhaus), in Salem-Weildorf statt. Weitere Informationen gibt es bei Hildegard Scheulen (0170 / 98 38 681) und Bärbel Meier-Wichmann (0151 / 58 841 422) oder per E-Mail an salem@agus-selbsthilfe.de .