Schüsse im Wald: Familie vermisst ihren Hund

Christa Asprion hat einen schrecklichen Verdacht: Sie vermutet, dass ihr Familienhund Stitsch im Wald zwischen Oberstenweiler und Haberstenweiler erschossen wurde. Der Hund ist seit dem frühen Abend des 13. Januar verschwunden.

Ihr Sohn, dem der Hund gehört, sei an diesem Abend eine große Runde mit ihm gegangen und es sei gerade dunkel geworden. „Meistens geht er ohne Leine. Stitsch schnüffelt gern“, sagt sie. „Er wildert nicht, und dadurch, dass er immer kommt, wenn man ihn ruft, ist er keine Gefahr.“ Den Schilderungen ihres Sohns zufolge sei der Hund etwa 20 bis 30 Meter von ihm entfernt gewesen, als er plötzlich einen lauten Schuss hörte. Der Hund habe furchtbar gejault, dann sei erneut ein Schuss gefallen. Danach: „Totenstille“, berichtet Christa Asprion. Ihr Sohn habe sofort alles fallen lassen und habe nach dem Hund gesucht. Doch als er in der Dunkelheit des Waldes nichts gefunden habe, sei er nach Hause gegangen, in der Hoffnung, das verletzte Tier habe sich dorthin geschleppt.

Doch der Hund sei nicht dort gewesen. Dann habe sich die Familie gemeinsam auf den Weg in den Wald gemacht, um ihn zu suchen. „Wir hatten Taschenlampen dabei, aber wir haben nichts gefunden“, sagt Christa Asprion. Gegen Mitternacht habe die Familie die Suche abgebrochen. Am nächsten Tag riefen sie die Tierheime in Überlingen und Friedrichshafen an, in der Hoffnung, Stitsch sei dort abgegeben worden: Fehlanzeige. „Wir sind uns sicher, dass Stitsch tot ist. Jemand muss den Hund erschossen und entsorgt haben, weil klar ist, dass das verboten ist“, sagt sie. Also erstattete die Familie Anzeige bei der Polizei.

Das bestätigt Polizeisprecher Simon Göppert. „Nach Rücksprache mit dem Jagdpächter haben wir keine Hinweise auf eine strafbare Handlung“, sagt er. Sonstige Hinweise auf den Schuss habe es bislang nicht gegeben und der Hund sei nicht verletzt oder tot aufgefunden worden. „Es ist nicht auszuschließen, dass der Hund weggelaufen ist“, sagt er. Weil es keine Hinweise auf eine Straftat gebe, leite die Polizei keine Ermittlungen ein. Anders als bei vermissten Menschen, durchkämme die Polizei bei vermissten Haustieren den Wald nicht. Die Polizei habe jedoch die Verwaltung der Gemeinde Salem über die Anzeige informiert, sodass der Bauhof Bescheid weiß, falls die Mitarbeiter einen Hundekadaver finden.

„Eine Anzeige bei der Polizei können wir nur befürworten“, teilt Jürgen Messmer, Presseobmann der Vereinigung Badische Jäger Überlingen, mit. Er stellt klar: „Der Abschuss eines Hundes ist laut Jagdgesetz ,praktisch’ verboten. Selbst Hunde, die sich dem Zugriff des Besitzers dauerhaft entzogen haben, dürfen nicht erschossen werden.“ Selbst bei erkennbar wildernden Hunden setze das Gesetz hohe Hürden. „Ein spontaner Abschuss, wie von Ihnen beschrieben, ist definitiv verboten“, schreibt Messmer.

Das Kreisjagdamt des Bodenseekreises verweist auf Paragraf 49 des Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetzes. Darin ist der Schutz der Wildtiere vor Hunden und Hauskatzen festgelegt. Demnach dürfen die „jagdausübungsberechtigte Person“ und anerkannte Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer in ihrem Jagdbezirk Hunde, die erkennbar Wildtieren nachstellen und diese gefährden, mit schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde nur dann töten, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind: Vor allem, wenn das Einwirken auf ermittelbare Halterinnen und Halter sowie Begleitpersonen erfolglos war und wenn andere mildere und zumutbare Schritte des Wildtierschutzes, insbesondere das Einfangen des Hundes, nicht erfolgversprechend sind.

Laut Paragraf 67 desselben Gesetzes handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, wenn jemand ohne Befugnis Hunde oder Katzen tötet. Ordnungswidrig handle demnach aber auch derjenige, der Hunde in einem nicht befriedeten Gebiet außerhalb seiner Einwirkungsmöglichkeit laufen lasse. „Ist ein Hund nicht angeleint, darf der Hund sich nur im direkten Einflussbereich des Hundehalters bewegen“, erläutert das Kreisjagdamt. „Freilaufende Hunde im Wald schaden, erst recht bei dieser Witterung und Schneelage, dem Wild.“ Einfach erschießen dürfe man Hunde trotzdem nicht.

Doch dass die Gesetzeslage eindeutig ist, ist für Christa Asprion und ihre Familie kein Trost. „Wir vermissen Stitsch sehr“, sagt sie. „Er war ein absoluter Familienhund. Meine kleine Enkelin musste ihm die Leckerli nicht mit der flachen Hand geben. Er hat sie vorsichtig mit der Zunge zwischen ihren Fingerchen herausgepult.“ Im Wald war sie seit dem 13. Januar nicht mehr. „Ich habe mich dort immer sicher gefühlt, aber jetzt habe ich ein ungutes Gefühl.“