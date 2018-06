Schlösser, Burgen und Gärten in der Region erkunden

Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Baden-Württemberg laden am Sonntag, 17. Juni wieder zum Schlosserlebnistag ein. Neben den Schlössern in Salem und Meersburg beteiligen sich zahlreiche weitere historische Institutionen der Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg an dem Aktionstag, der in diesem Jahr bereits zum achten Mal stattfindet und unter Motto „Essen und Trinken“ steht, heißt es in einer Mitteilung.

„Der Schlosserlebnistag ist in jedem Jahr einer der Höhepunkte in unseren Veranstaltungskalendern“, sagt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Das aktuelle Programm würden die jeweiligen Schlösser, Burgen und Gärten eigenständig und ganz ihren örtlichen Schwerpunkten entsprechend gestalten. Eines sei überall gleich: Der Schlosserlebnistag stehe für Spaß und neue Erlebnisse, von ungewöhnlichen Führungen bis zu kulinarischen Events sei alles geboten, verspricht die Ankündigung.

In Tettnang findet zusätzlich ein Familienfest statt

In Tettnang wird der Schlosserlebnistag mit einem Familienfest gefeiert. Der Anlass dafür: Das Neue Schloss Tettnang ist „Schloss des Jahres“ 2018. In der barocken Residenz der Grafen von Montfort ist in den letzten Jahren vieles geschehen. Das Land hat das Schloss saniert und restauriert. Für Besucherinnen und Besucher besonders auffällig sind die Verbesserungen im Bereich des Schlossmuseums.

Die Räume der einstigen gräflichen Beletage haben einen größeren Empfangsbereich erhalten, verbunden mit einer anschaulichen Ausstellung über die Geschichte und Bedeutung des Schlosses und des Grafengeschlechts. Am Schlosserlebnistag wird mit barocker Musik, Tanz und mit Spielen des 18. Jahrhunderts gefeiert. Im stimmungsvollen Schlosshof und auf der nun wieder frisch angelegten grünen Terrasse gibt es Tettnanger Biere, Weine vom Bodensee, regionale Spezialitäten, Kaffee und Kuchen, heißt es weiter in der Ankündigung.

Mit dabei sind die Schlösser und Schlossgärten Mannheim und Schwetzingen in der Kurpfalz, Weikersheim in Hohenlohe, die Schlösser von Bruchsal und Rastatt-Favorite am Oberrhein, Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss Solitude, die Grabkapelle auf dem Württemberg, Kloster Lorch, das Residenzschloss Urach, Kloster und Schloss Bebenhausen und die Sammlung Domnick in Nürtingen in der Stuttgarter Region, Kloster und Schloss Salem, das Neue Schloss Meersburg und das Neue Schloss Tettnang.