Schiffsmodellfreunde glänzen mit ihren Modellen

Die Schiffsmodellbau-Freunde Salem-Friedrichshafen haben am vergangenen Wochenende ihr alljährliches Treffen mit einer großen Ausstellung am Schlosssee Salem-Mimmenhausen veranstaltet. Wie immer gab es beeindruckende Modelle zu bestaunen; erstmalig fand aber der Salem-Footy-Cup statt, eine Freundschaftsregatta der Modelle der Footy-Klasse.

Die Segelregatta mit den sogenannten Footys hat eigentlich nur ein einziges Kriterium: Die Segelboote müssen genau einen Fuß (Foot) lang sein. „Innen hat das Footy zwei kleine Stellmotoren – einen für das Segel und einen für das Ruder. Die Boote fahren ausschließlich mit Windkraft“, erklärt der Vereinsvorsitzende Jürgen Schacht.

Die Veranstaltung hat 60 Hobby-Schiffsbauer aus dem In- und Ausland mit insgesamt rund 100 Booten angezogen: Arbeitsschiffe, Schlepper, U-Boote, Fischkutter, Marineschiffe, Motoryachten, Spaßboote, Segelyachten und E-Rennboote. „Jeder darf so kreativ sein und bauen, was er will, hier wird nicht gemeckert“, sagt Schacht und zeigt die große Vielzahl der Boote. Da wäre zum Beispiel das voll funktionsfähige Feuerlöschboot „Düsseldorf“ oder die „Schwaben“ vom Bodensee mit – natürlich auch richtig funktionierendem – Freud-Schneider-Antrieb im Maßstab 1:25.

Die 1,80 Meter lange Gorch Fock ist auch auf dem Wasser. Ihr Erbauer Helmut Switek aus Kempten steuert die Segel und Ruder mit einer komplizierten Fernbedienung; Zehn Jahre lang hat er an dem Boot gebaut. Während die Gorch Fock und andere Segelboote gemütlich im Wind segeln, wird ein Speedboot ins Wasser gelassen und zieht einige beeindruckend schnelle Runden durchs Wasser. Der Schlosssee ist dafür die perfekte Kulisse, denn er hat ausreichend Wind, aber keine hohen Wellen. „Wir können inzwischen fast alles, was es in groß gibt, auch in klein nachbauen“, sagt Schacht.