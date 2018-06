Sanierung des BZ kostet 2,7 Millionen Euro

Das Bildungszentrum Salem (BZ) muss aufwendig renoviert werden. Nach einigen Diskussionen gaben die Gemeinderäte am Dienstagabend ihr einstimmiges Einverständnis, um die ersten notwendigen Schritte in Richtung Baumaßnahmen der in die Jahre gekommenen Bildungseinrichtung einzuleiten. Die Ratsmitglieder informierten sich über die Kostenschätzung, die Zeitplanung und einen Vorentwurf des Bauvorhabens.

Bereits im März war bei einer Begehung der Schule durch einen Mitarbeiter der Firma B.A.D. Gesundheitsvorsorge- und Sicherheitstechnik aus Ravensburg festgestellt worden, dass das Gebäude erhebliche Mängel aufweist. Die Begehung hatte das Land im Rahmen der Inititative „Sicher gesund“ landesweit an Schulen veranlasst, um die Arbeitssicherheit überprüfen zu lassen.

Die Mängel des Baus aus dem Jahre 1975 betreffen elektrische Einrichtungen, Flucht- und Rettungswege sowie die Brand- und Amokalarmierung. Auch raumakustische und raumklimatische Probleme in verschiedenen Bereichen und Fluren müssen geprüft und optimiert werden. Zudem habe es Geruchsbelästigungen gegeben und die Ausstattung der Räume sei nicht arbeitssicher gewesen. Betroffen sind laut Bauamtsleiter Manfred Meschenmoser vor allem die naturwissenschaftlichen Fachräume, deren Ausstattung noch auf dem Stand von vor 40 Jahren ist.

Laut Gemeindeverwaltung belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf 2,71 Millionen Euro. Die Kostenberechnungen und Planunterlagen eines Planungsbüros aus Uhldingen-Mühlhofen und eines Ingenieurbüros aus Radolfzell wurden im Juli beim Regierungspräsidium Tübingen eingereicht, um sich für Fördergelder zu bewerben. Im Juni kam der Förderbescheid über 1,83 Millionen Euro, der Förderzuschuss beträgt somit 67,5 Prozent. Die verbliebenen 882 000 Euro verteilen sich auf den Schulverband wie folgt: 739 000 Euro trägt die Gemeinde Salem, 143 000 übernehmen Uhldingen, Frickingen und Heiligenberg. „Die Nachbargemeinden wurden bereits informiert“, sagte Bürgermeister Manfred Härle auf Nachfrage von Gemeinderatsmitglied Petra Herter (CDU). „Es besteht Handlungsbedarf“, so der Bürgermeister.

Werkrealschulleiter Emil Bauscher erläuterte den Gemeinderäten die Situation: „Der Sicherheitsingenieur hätte die Schule am liebsten sofort schließen lassen“, sagt Bauscher. Dass die Fördergelder bewilligt wurden, sei sehr erfreulich: „Die Sanierung der Schule hätte so oder so Geld gekostet“, sagt der Schulleiter. Ulrich König (FDP) erkundigte sich beim Bürgermeister, ob es noch „andere Tretminen dieser Art“ in der Gemeinde gebe, woraufhin diesem das Wort „Tretmine“ sauer aufstieß. „Es sind keine weiteren Vorhaben dieser Art geplant“, so Härle. Doch was die Nachbargemeinden angehe, könne man nichts vorhersehen. „Die Form der Sicherheitsbegehungen haben heuer erstmals und auf Initiative des Landes, nicht der Gemeinde, flächendeckend stattgefunden. Wir sind eine der ersten Gemeinden die darauf reagiert und sich um Fördermittel bemüht haben, das war eine gute Entscheidung“, sagt Härle. Durch die Sanierung sei das BZ für die kommenden 20 Jahre gut aufgestellt.

Die Bauarbeiten, die sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss betreffen, sollen nächstes Jahr beginnen und 2019 abgeschlossen sein. Aufgrund der langen Dauer der Bauarbeiten werden laut Gemeindeverwaltung die Ferien nicht ausreichen um alle Mängel zu beheben, einige Baumaßnahmen fallen also in die Schulzeit. Mit dem ersten Bauabschnitt wolle man so bald wie möglich beginnen. Dazu wurden nun Planungsbüros mit der Erstellung von Entwürfen beauftragt, die dem Gemeinderat im Februar vorgelegt werden sollen. Anschließend wird der Gemeinderat einen Beschluss fassen, um die Baumaßnahme möglichst schnell voranbringen zu können. Geplant sind zeitgerechte Lernbereiche, eine Modernisierung des naturwissenschaftlichen Bereichs auf Gymnasialstandard und eine Neustrukturierung der Räume durch sogenannte Lernateliers.

Auf die Bitte von Gemeinderätin Stephanie Straßer (FWV) wird sich der Gemeinderat bei einer Führung durch die Grundschule Deggenhausertal über eine mögliche Innenraumgestaltung informieren.