Salems Neue Mitte wird teurer

Im Oktober sicherte das Land die Förderung von zwei Millionen Euro der Neuen Mitte in Salem in einer ersten Tranche zu. Nun wurden am Dienstagabend im Gemeinderat die Sanierungsziele, die Finanzierung und Gebietsabgrenzung sowie die Wahl eines vereinfachten Verfahrens behandelt. In einem nächsten Schritt soll die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes beschlossen werden. Fest steht: Aufgrund einer Überarbeitung des ursprünglichen Gebiets wird die Neue Mitte nun etwas teurer.

Bei der Antragstellung war man von einem Förderrahmen von 7,15 Millionen Euro bei Finanzhilfen von 4,28 Millionen Euro ausgegangen. Diese Zahl wurde nun im Gemeinderat nach oben korrigiert, der neue Förderrahmen wird auf 7,8 Millionen Euro geschätzt, von 4,68 Millionen Euro Unterstützung ist auszugehen. Der Gemeindeanteil liegt dabei bei 3,1 Millionen Euro bis zum Jahr 2024. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden für anteilige Baukosten von Erschließung, Tiefgarage und Rathaus sowie für Planungen und Honorare 3,1 Millionen Euro mit einem Eigenanteil von 1,2 Millionen veranschlagt. Für weitere Beteiligung an Fördermitteln müssen laut Gemeindeverwaltung weitere Aufstockungsanträge gestellt werden.

Nach der Anhörung der Träger öffentlicher Belange im Sommer diesen Jahres, wovon 13 von 17 angeschriebenen Rückmeldung zu Gewässerrandstreifen, Hochwasserschutz, Altablagerungen, Artenschutz und Baugrund vorbrachten, wurde jetzt die zentrale Gemeindemitte mit ihren 8,5 Hektar definiert. Sie wird im Westen durch den stark eingegrünten Graben des tiefliegenden Stefansfelder Kanal begrenzt, im Osten durch die Gebäudegruppe von Feuerwehr und Rettungswache des DRK, im Süden durch die Schlossseealle und im Norden durch den Fußweg des Naturerlebnisparks. Die ursprüngliche Entwicklungskonzeption des ersten Preisträgers des städtebaulichen Ideenwettbewerbs, Büro Ackermann+Raff aus Stuttgart, wurde durch Ergänzungen eines Fachplaners ergänzt.

Als Schwerpunkte der Sanierung gab die Gemeinde die Schaffung einer neuen Ortsmitte zur Stärkung der Zentrumsfunktion, die Ansiedlung von Einzelhandel und Dienstleister sowie die Schaffung eines Identifikations- und Kommunikationsraumes für die Gemeinde an. Außerdem soll mit der neuen Mitte ein Verwaltungsstandort mit Bücherei, Tourist-Info und Polizeiposten geschaffen werden, es entstehen Wohnangebote und Parkmöglichkeiten und eine ökologisch und energetisch optimierte Quartiersausbildung. Darüber hinaus wird durch die Neue Mitte das Schloss an bestehende bauliche Strukturen angebunden.

Die Gemeinderäte stimmten mit einer Gegenstimme dem Rahmenplan sowie dem Kosten- und Finanzierungsnachweis zu.