Salemer Schützen plagen Nachwuchssorgen

Jungschützen gibt es keine mehr im Schützenverein Salemer Tal. Die Vereinsverantwortlichen sehen dringenden Handlungsbedarf. Grund ist des schlechte Image, das die Schützen durch Amokläufe in Winnenden oder Erfurt inzwischen haben. Gemeinsam mit den verbliebenen jungen Erwachsenen des Vereins wollen sie die positive Bedeutung ihres Sports für sich in die Waagschale werfen und so den Nachwuchs sichern.

Für die von Kritikern des Schießsports oft bemängelte Sicherheit, sehen die Salemer Schützen bei sich keine Versäumnisse. Denn das Einhalten von Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Waffen und am Schießstand hat laut Vereinsvorsitzenden Ludwig Schlecht und Sportwart Günter Bollinger „höchste Priorität“. Ausgebildete Fachtrainer vermitteln die Vorschriften für Anfänger jeden Alters und sorgen für deren strikte Umsetzung, sagen die Schützen. Eine offizielle Schulung mit Prüfung durch den Südbadischen Sportschützenverband (SBSV) folge und sei auch Voraussetzung zum Erwerb eigener Waffen.

Neben der hohen Disziplinierung durch die strengen Sicherheitsvorkehrungen gibt es für die jungen Erwachsenen des Vereins, Marie-Therese Löffler sowie Verena und Uwe Bollinger noch weitere positive Aspekte ihres Sports. Die 19-jährige Abiturientin Marie-Therese Löffler etwa schöpft hier viel Konzentration für das Lernen in der Schule. Das vollkommen ruhige Dastehen bringt ihr nach eigenen Angaben sehr viel. „Alles andere, auch die Sorgen, bleiben dann weg“, beschreibt die zierliche junge Frau ihre Motivation, gerade diesen Sport zu wählen. Auch über ihr BA-Studium hinaus will sie daher Schießen als Ausgleich nutzen.

Moment des Sammelns

Verständlich, findet Sportwart Günter Bollinger. „Wer nicht abschalten kann, kann auch nicht schießen“, beschreibt er das Entspannungsmoment des Schießens. Seine Tochter Verena, erfolgreiche Schützin seit zehn Jahren, schätzt diesen Moment des Sammelns ebenfalls. Vor jedem Schuss muss das Luftgewehr korrekt eingesetzt werden. Bis es exakt am richtigen Platz an der Schulter anliegt und das Ziel anvisiert werden kann, vergeht eine Weile. Dass es hohe Konzentration erfordert, mit dem fünf Kilo schweren Gewehr anschließend die zehn Meter weit entfernte Scheibe zu treffen, ist für den Sportwart selbstverständlich. Für ihn bedeutet dieser vollkommen ruhig ablaufende Schießvorgang eine „unglaubliche Leistung von Auge, Hirn und Körper“. Nicht zu vernachlässigen ist nach Meinung der drei jungen Erwachsenen darüber hinaus der sportliche Aspekt.

Während eines Trainings müssen Verena und Marie-Therese zum Beispiel ihre schweren Waffen rund 50 Mal anheben und entspannt halten, auch über den eigentlichen Schuss hinaus. Schließlich müsse jeder Schütze noch einige Sekunden nach dem bewusst-vorsichtigen Abdrücken verharren, um seinen Schuss zu überdenken, erklärt der Sportwart. Das erfordert jede Menge Disziplin, so Bollinger.

Neben all den erforderlichen Tugenden wie Disziplin, Aufmerksamkeit und dem sorgsamem Umgang mit den Waffen, kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz, wenn man die beiden Schützinnen fragt. Einerseits genießen sie ihre Bestplatzierungen in Kreisliga und deutscher Meisterschaft. Zum anderen schätzen sie das Vereinsleben mit Kicker spielen nach dem Training, gemeinsame Ausflüge oder Mithilfe beim Weihnachtsmarktstand oder dem Ferienspielangebot für die Gemeinde. Marie-Therese und Verena, sind sich einig, Sportschießen sei ein toller Sport – gerade auch für junge Leute. (mw)