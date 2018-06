Salemer Schüler proben für das Musical Hair

Im Original ging es um die Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg. Mit dieser Version hat das Musical, das die Schüler der Theater AG der Schule Schloss Salem am Sonntag uraufführen nur noch eines gemeinsam: Den Aufruf, seine Meinung zu sagen. Konstantin Tsakalidis, Choreograph aus Konstanz, hat das Stück komplett umgeschrieben. Geblieben sind nur die Lieder. Die Gesellschaft werde von der heutigen Jugend weniger in Frage gestellt. Wer heute rebellieren wolle, mache das im Internet, wo die Rebellion auf einem Server am Ende der Welt versande. In seinem Stück plädiert Tsakalidis dafür, den Mund aufzumachen und die Dinge in Frage zu stellen.

Seit Januar proben die Tänzer, Schauspieler, Musiker den Plot. Dieser handelt von Donna, einem jungen Mädchen, die nach den Regeln ihres reichen Vaters lebt, und damit unzufrieden ist. Sie ist verbandelt mit Claude, dem Sohn des Ministers für innere Sicherheit. Doch sie verliebt sich in den Anführer einer Hippie-Bewegung. Um dieser entgegenzuwirken bringt der Innenminister das Gerücht in Umlauf, es sei mit einem terroristischen Anschlag aus dem Nahen Osten zu rechnen. Frei nach dem Motto: Ein gemeinsamer Feind von außen stärkt die innere Gesellschaft. Wie das Stück endet, will Tsakalidis nicht verraten.

Gespielt wird die Rolle der Donna von Delia Nacke. Sie beschreibt ihre Rolle als ein Mädchen, das nicht weiß, was es will. Die Mitglieder der Hippie-Bewegung hingegen wissen das ganz genau. Sie wollen ihre Meinung sagen, und werben für mehr Toleranz und Gerechtigkeit. Ein Beispiel: Sie fordern die Freilassung der russischen Punk-Gruppe Pussy Riot.

Noch sitzt das Stück nicht perfekt, aber bis zur Aufführung am Sonntag ist noch ein wenig Zeit. Dabei bleiben kleinere und größere Katastrophen, auf die Tsakalidis gerne verzichten würde, nicht aus. So hat der Hauptdarsteller vor wenigen Tagen einen Schlag auf die Kehle bekommen, singen fällt da erst mal flach.

Die Premiere von Hair findet am Sonntag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula des Salem International College in Überlingen statt. Weitere Vorstellungen sind am 15., 17. und 19. Mai. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten können unter oder telefonisch unter 07553/919600 reserviert werden.