Salem bietet Genüsse „Von Tisch und Tafel“

„Die Besucher werden immer schleckiger“, schmunzelt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG), als er am Donnerstagmorgen zusammen mit Birgit Rückert, der Leiterin der Kloster- und Schlossverwaltung Salem, der Presse das Programm für 2018 vorstellt. Doch gleich fasst er nach: „Bei uns kann jeder glücklich werden.“ Ob mittelalterliches mönchisches Leben, repräsentative Hochkultur oder Popkonzert – Salem bietet das Jahr über ein buntes Programm, das die Klassiker und Publikumsrenner beibehält und zugleich immer wieder auf Neues sinnt.

„Wir sind keine Eventmanager, sondern im Kern Denkmalschützer“, versichert Hörrmann, gibt aber zu bedenken, dass es bei allen Aktivitäten darum geht, für das jeweilige Denkmal – hier Kloster und Schloss Salem – die nötige Akzeptanz zu erreichen und dafür möglichst viele Menschen in positiven Kontakt mit dem Denkmal zu bringen. Denn nur ein Denkmal, dessen Atmosphäre der Besucher persönlich genossen hat, sei es bei einer Themenführung, einem Fest oder einem Konzert, betrachte er als schützens- und erhaltenswert. Hat er es als angenehm empfunden, wird er auch die Millionenbeträge akzeptieren, die in die Erhaltung der Denkmäler gesteckt werden müssen.

Baustellen wird es 2018 und 2019 auf dem Salemer Gelände einige geben, doch der Kernbereich mit Kirche und Prälatur, wie auch das Feuerwehrmuseum seien immer zugänglich, versichert Birgit Rückert.

Sehe man von dem nur alle zwei Jahre stattfindenden Kreisfamilienfest ab, habe Salem 2017 mit 110 000 Gästen die Besucherzahl gehalten, es kämen auch immer mehr ausländische Gäste: aus der Schweiz und Frankreich, aber auch vermehrt aus den Benelux-Ländern und Italien und Spanien. Beliebt sei Salem auch bei asiatischen Gästen. Für die SSG sei Salem der wichtigste Standort am See, mit seinem vielfältigen Angebot auch eines der komplexesten Denkmale in Baden-Württemberg, sagt Hörrmann.

„Von Tisch und Tafel“ lautet das Themenjahr 2018, das wie immer Geschichten unter die Menschen bringen will. Mit einer Festveranstaltung werde das landesweite Themenjahr am 6. Mai in Salem eröffnet. Zudem werden spezielle Sonderführungen, das Picknickkonzert am 21. Mai, der Schlosserlebnistag am 17. Juni, der Klostererlebnistag am 14. Oktober wie auch ein Rundgang mit „Weingeschichten“ auf das Thema eingehen.

Hochkarätige Konzerte

Freuen darf man sich wieder auf hochkarätige Konzerte. Vielversprechend sind die vier Open-Air-Konzerte mit Sting (23. Juli), den Scorpions (25. Juli), der Rap-Formation Freundeskreis (3. August) und Ina Müller & Band (9. August), Karten sind jetzt schon Mangelware. Gleich im Anschluss gibt es wieder den Mozart Sommer Schloss Salem, diesmal mit den Mozarteum Kammersolisten Salzburg (18. August) dem Leipziger Streichquartett (19. August) und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim (26. August). Es gibt auch wieder die Internationalen Salemer Orgelwochen, bei denen am 15. Juli Winfried Lichtscheidel gastiert.